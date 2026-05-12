TP.HCM chọn những chính sách để người dân được thụ hưởng cao nhất

Xuân Tùng - Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý

TPO - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết sự thụ hưởng của người dân không chỉ là kết quả, mà còn là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành phố xác định muốn chăm lo tốt cho dân thì hệ thống chính trị phải gần dân, sát dân và phối hợp chặt chẽ ngay từ địa bàn dân cư.

Ngày 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình bày tham luận chủ đề sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM.

"Dân thụ hưởng" là thước đo hiệu quả

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn xác định lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong đó, “dân thụ hưởng” được xem là thước đo đánh giá hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

tp-daihoi-mattran2.jpg
Bà Trương Thị Bích Hạnh tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Theo bà Hạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân. Đồng thời, xem xét chính sách có tính ưu việt nhất của 3 địa phương: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây), từ đó chọn chính sách cao nhất, sự thụ hưởng cao nhất của người dân để hợp nhất và ban hành mới.

Đến nay đã có 23 chính sách liên quan đến sự thụ hưởng của nhân dân, an dân được ban hành sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của TP.HCM sau sáp nhập.

Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được triển khai như trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi; kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân; hỗ trợ học phí từ mầm non đến các bậc học; hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến 75 tuổi và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh.

Thành phố cũng đang hướng tới mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên; miễn phí vé xe buýt cho người dân; hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “An sinh xã hội”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” được vận hành hiệu quả để chăm lo kịp thời các lĩnh vực trọng yếu, những người yếu thế.

tp-daihoi-mattran.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Như Ý

Không né tránh vấn đề khó và nhạy cảm

Từ thực tiễn thành phố, bà Trương Thị Bích Hạnh nêu rõ sức mạnh đại đoàn kết là nguồn lực đặc biệt quan trọng. Thành phố kiên trì quan điểm phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội, không chỉ hướng đến tăng trưởng GRDP mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân. Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp Thành phố chuyển mình từ diện rộng sang chiều sâu, không né tránh những vấn đề khó và nhạy cảm.

Thành phố cũng đã chủ động đổi mới cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị từ cơ sở. Hiện nay, 100% phó bí thư thường trực Đảng ủy cấp xã tại TP.HCM tham gia là thành viên của MTTQ cùng cấp.

Theo bà Hạnh, đây là giải pháp về tổ chức bộ máy, đồng thời thể hiện yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, đồng bộ của Đảng đối với công tác Mặt trận; bảo đảm các chủ trương chăm lo nhân dân được triển khai sâu sát hơn ngay từ cơ sở. Thành phố xác định muốn chăm lo tốt cho dân thì hệ thống chính trị phải gần dân, sát dân và phối hợp chặt chẽ ngay từ địa bàn dân cư

#Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam #Đại hội MTTQ Việt Nam #Đại hội XI #nhiệm kỳ 2026 – 2031 #bà Trương Thị Bích Hạnh #Phó Chủ tịch thường trực MTTQ TP.HCM #dân hưởng thụ

