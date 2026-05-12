Nghiên cứu cơ chế thưởng theo tỷ lệ giá trị làm lợi

TPO - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ nhiều giải pháp đồng hành với đoàn viên, người lao động, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Trong đó có nghiên cứu, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cơ chế thưởng theo tỷ lệ giá trị làm lợi.

Ngày 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Đồng hành cùng công nhân Việt Nam thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Gắn kết phong trào thi đua với phát triển kinh tế - xã hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động là yêu cầu chiến lược để đạt được các mục tiêu 100 năm của đất nước.

Điểm lại những thành quả nổi bật trong giai đoạn 2020 - 2025, ông Tuấn cho biết, thông qua chương trình trọng tâm như “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, “1 triệu sáng kiến - quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và chuỗi hoạt động “Ngày hội lao động sáng tạo”, đã có gần 2,8 triệu sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đã mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103 nghìn tỷ đồng. Bình quân mỗi năm có gần 560 nghìn sáng kiến, với giá trị làm lợi hơn 20,5 nghìn tỷ đồng.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Như Ý

“Thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, công nhân Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm của mình trong mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi thành tựu và bước tiến của đất nước”, ông Tuấn bày tỏ.

Ông Tuấn nhấn mạnh, từ thực tiễn tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó quan trọng nhất là phải gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để các phong trào trở nên thiết thực, được chính quyền, chuyên môn ủng hộ, được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng.

“Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” gắn "3 tiết kiệm'

Để hiện thực hóa mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đã được Đại hội XIV của Đảng xác định, ông Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, tổ chức Công đoàn Việt Nam nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước dưới sự chủ trì của MTTQ Việt Nam, thông qua việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực chất nhiều nhóm giải pháp.

Trọng tâm là phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” gắn với cuộc vận động “3 tiết kiệm” với phương châm “lao động giỏi” là nền tảng, “năng suất cao” là yêu cầu, “thu nhập tốt” là kết quả cần hướng tới; còn “3 tiết kiệm” là phương thức quản trị để giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giám sát, đánh giá kết quả thi đua theo thời gian thực, đảm bảo tính định lượng và minh bạch.

Đáng chú ý, đổi mới mạnh mẽ công tác khen thưởng theo hướng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động trực tiếp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cao nhất. Nghiên cứu, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cơ chế thưởng theo tỷ lệ giá trị làm lợi.

Vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, coi đây là giải pháp nền tảng để nâng cao năng suất lao động một cách bền vững.

Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bảo đảm thành quả tăng năng suất phải từng bước chuyển hóa thành thu nhập, phúc lợi, để người lao động được thụ hưởng quyền lợi xứng đáng với công sức của mình. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà phải thực sự là mái nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, nói chuyện với công nhân lao động Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/4/2026.