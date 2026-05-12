Lễ chào cờ đặc biệt giữa biển đảo Trường Sa

TPO - Giữa mênh mông sóng nước, khi con tàu Trường Sa 571 chòng chành vượt sóng gió trên hải trình gần 1.000 hải lý qua quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, có một khoảnh khắc khiến hàng chục trái tim trẻ cùng nghẹn lại trong niềm xúc động thiêng liêng. Đó là lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - nghi lễ đặc biệt được tổ chức ngay giữa biển trời Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Dâng trào cảm xúc

Nắng giữa biển như đổ lửa. Gió biển quất ràn rạt lên boong tàu. Từng con sóng lớn khiến con tàu Trường Sa 571 nghiêng ngả, chòng chành. Hơn 70 đoàn viên thanh niên tiêu biểu thuộc Đoàn công tác số 14 năm 2026 vẫn nhanh chóng chỉnh tề đội ngũ, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển khơi.

Dâng trào cảm xúc khi được dự lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" giữa biển đảo Trường Sa. Video: Nguyễn Thành

Dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các bạn trẻ khẩn trương trang trí boong tàu, sắp xếp đội hình. Giữa không gian bao la chỉ có biển xanh, trời biếc và tiếng sóng vỗ, lá cờ Tổ quốc cùng cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nổi bật rực đỏ như khẳng định ý chí và niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam nơi đầu sóng.

Tiếng nhạc Quốc ca vang lên. Giữa trùng khơi lộng gió, tất cả cùng đặt tay lên ngực trái, hát vang bài “Tiến quân ca”. Tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển, vang vọng giữa biển trời Trường Sa thiêng liêng. Không còn khoảng cách giữa đất liền và đảo xa, giữa những người lần đầu đến Trường Sa với những chiến sĩ đang ngày đêm hành quân cùng con tàu canh giữ chủ quyền biển đảo. Tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc.

Trang nghiêm lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên boong tàu Trường Sa 571.

Nhiều người đã không giấu được xúc động khi hát Quốc ca giữa biển trời thiêng liêng của đất nước. Những câu hát tưởng như quen thuộc bỗng trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Khi Quốc ca vừa dứt, bài ca “Lên đàng” lại tiếp tục vang lên đầy khí thế. Giữa nắng gió Trường Sa, tiếng hát tuổi trẻ ngân vang mạnh mẽ, mang theo tinh thần cống hiến và khát vọng gìn giữ biển đảo quê hương.

Lần đầu tiên được tham dự lễ chào cờ giữa biển trời Trường Sa, Dương Ngọc Hà - thành viên đội xung kích nghệ sĩ tình nguyện bồi hồi xúc động. “Đứng giữa mênh mông trùng khơi của Trường Sa và được chào cờ trong buổi lễ đặc biệt như thế này khiến tôi cảm thấy rất đỗi tự hào. Đây là một cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời”, Hà chia sẻ.

Nữ đoàn viên cho biết, chuyến đi không chỉ là một hành trình trải nghiệm mà còn là dịp để hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của quân và dân nơi đảo xa. “Tôi rất may mắn khi được góp một phần nhỏ trong chuyến đi này. Tôi muốn gửi đến những ai chưa từng đến Trường Sa rằng hãy một lần đặt chân đến đây để cảm nhận rõ hơn tình yêu Tổ quốc và có những trải nghiệm thật sự đặc biệt”, Hà nói.

Đoàn viên thanh niên cùng thể hiện quyết tâm Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương.

Cũng lần đầu dự lễ chào cờ giữa biển đảo thiêng liêng, anh Đặng Phương Nam - chuyên viên Ban Công tác thanh thiếu niên, Trung ương Đoàn cho biết bản thân cảm thấy vô cùng tự hào. “Được hát Quốc ca giữa biển trời Trường Sa khiến tôi thấy mình phải sống trách nhiệm hơn với Tổ quốc thân yêu”, anh Nam chia sẻ đầy xúc động.

Còn với anh Đỗ Duy Kiên - Ban công tác Đoàn và thanh thiếu niên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, khoảnh khắc đứng nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc giữa biển đảo Trường Sa là ký ức không thể nào quên trong cuộc đời. “Lòng tôi dâng trào những cảm xúc rất khó tả. Đặc biệt khi được hát Quốc ca, Đoàn ca giữa biển trời, đảo thiêng của Tổ quốc tôi càng thấy yêu đất nước, yêu đồng bào mình hơn”, anh Kiên xúc động nói.

Theo anh Kiên, chuyến đi không chỉ mang lại niềm tự hào mà còn nhắc nhở trách nhiệm của mỗi người trẻ với quê hương, đất nước. “Khi trở về, đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Từ hành trình này, tôi thấy mình cần phải nỗ lực hơn để phát triển bản thân, đóng góp cho đất nước và góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, anh chia sẻ.

Khoảnh khắc hun đúc tinh thần yêu nước

Không chỉ trên boong tàu Trường Sa 571 giữa biển khơi, tại đảo Trường Sa, lễ chào cờ bên cột mốc chủ quyền cũng khiến nhiều đại biểu nghẹn ngào. Giữa nơi “biết bao người đã lấy thân mình che chở” để giữ gìn từng tấc biển, tấc đảo quê hương, tiếng Quốc ca vang lên càng trở nên thiêng liêng và hào hùng hơn bao giờ hết. Giây phút dâng trào cảm xúc những ánh mắt đỏ hoe khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa đảo xa đầy kiêu hãnh. Những bàn tay như siết chặt khi hát vang từng lời ca. Và cũng có những khoảng lặng để mỗi người tự cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập và chủ quyền dân tộc.

Thiêng liêng lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" bên cột mốc đảo Trường Sa.

Anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, mỗi chuyến hành trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ đơn thuần là một chuyến công tác. “Đó là một cuộc trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc; không chỉ để tận mắt chứng kiến cuộc sống, nhiệm vụ của quân và dân nơi biển đảo tiền tiêu, mà còn để mỗi đại biểu tự soi lại trách nhiệm của mình trước Tổ quốc”, anh Lâm nhấn mạnh.

Theo anh Lâm, giữa sóng gió trùng khơi lễ chào cờ đặc biệt không chỉ là một nghi thức, mà còn là khoảnh khắc hun đúc tinh thần yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc. Điều quý giá nhất mà hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” mang lại không chỉ là những món quà hay các công trình được trao tặng, mà sâu xa hơn chính là sự lan tỏa của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin, trách nhiệm và ý chí hành động trong mỗi người trẻ.

“Từ Trường Sa trở về, mỗi đại biểu sẽ là một sứ giả của biển đảo. Mỗi câu chuyện được kể, mỗi bức ảnh được chia sẻ, mỗi bài viết hay sản phẩm truyền thông sẽ góp phần đưa Trường Sa gần hơn với đất liền, đưa tình yêu biển đảo thấm sâu hơn vào trái tim thế hệ trẻ Việt Nam”, anh Lâm nói.

​