Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và tỉnh Điện Biên hợp tác thúc đẩy đầu tư, khởi nghiệp

TPO - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và tỉnh Điện Biên hợp tác triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nhân trẻ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho đầu tư” (ngày 11/5), đã diễn ra lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Điện Biên và 22 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên và đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, UBND tỉnh Điện Biên và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phối hợp xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển cộng đồng doanh nhân trẻ đến năm 2030.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trên tinh thần đồng hành, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới.

Cụ thể, phối hợp triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; tổ chức diễn đàn, hội nghị, chương trình khảo sát thực tế; hỗ trợ quảng bá tiềm năng, lợi thế và danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh tới mạng lưới doanh nhân trẻ và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận biên bản ghi nhớ tại chương trình. Ảnh: BTC

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy chương trình hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Điện Biên.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hai bên sẽ phối hợp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương; kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng của Điện Biên tham gia các chương trình, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; huy động đội ngũ doanh nhân, chuyên gia đồng hành, cố vấn và truyền cảm hứng cho thanh niên, doanh nhân trẻ địa phương.

Đặc biệt, hoạt động hợp tác cũng hướng tới tăng cường các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên; phối hợp quảng bá hình ảnh Điện Biên thông qua các sự kiện, diễn đàn và hệ sinh thái truyền thông của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, việc ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và tỉnh Điện Biên được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nhân trẻ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng; đồng thời ký kết 22 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng ở nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hạ tầng đô thị, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và logistics.

