Hơn 2.220 thí sinh tranh tài ở vòng loại tin học trẻ toàn quốc

TPO - Ngày 10/5, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn) tổ chức vòng loại trực tuyến đợt 2 với 2.223 thí sinh tranh tài trong khuôn khổ hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Hội thi năm nay tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chuẩn đánh giá đối với từng bảng đấu chuyên biệt nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Các bảng thi lập trình, bảng thi toán tư duy và tư duy thuật toán được giám sát nghiêm ngặt qua MS Teams với hệ thống 2 camera ghi hình trực tiếp, đảm bảo tính công bằng tuyệt đối dưới sự điều phối của đội ngũ giám thị và kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ Toàn cảnh vòng loại trực tuyến đợt 2 với 2.223 thí sinh tranh tài.

Đối với các bảng sản phẩm sáng tạo, Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm dựa trên bản thuyết minh chi tiết và video minh họa thực tế. Cách làm này giúp đánh giá sát thực tế năng lực ứng dụng công nghệ, tư duy logic và khả năng giải quyết các vấn đề xã hội thông qua sản phẩm của thí sinh.

Kết thúc vòng loại đợt này, những thí sinh tự do xuất sắc nhất sẽ chính thức lộ diện. Theo quy chế, các thí sinh sẽ cùng hội quân với đội ngũ thí sinh thuộc đội tuyển các tỉnh, thành phố (những tài năng đã vượt qua các Hội thi cấp tỉnh/thành) để cùng tranh tài tại Vòng Khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) vào đầu tháng 7/2026.

Trong khuôn khổ của vòng loại trực tuyến đợt 2, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ đã ra mắt phiên bản nâng cấp của hệ thống quản lý hồ sơ và dự thi tại hệ thống tinhoctre.vn.

Thí sinh dự thi.

Mỗi thí sinh khi tham gia sẽ sở hữu một "không gian số" riêng biệt, giúp các bạn dễ dàng quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi tiến độ dự thi và cập nhật các thông báo quan trọng từ Ban Tổ chức một cách tức thời.

Việc tìm kiếm thông tin, tra cứu tài liệu và nộp các sản phẩm sáng tạo trở nên thuận tiện và minh bạch hơn bao giờ hết, giúp thí sinh giảm bớt áp lực về thủ tục hành chính để tập trung hoàn toàn vào chất lượng chuyên môn.