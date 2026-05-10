Ngày hội ‘Điều em muốn nói’ lan tỏa tiếng nói thiếu nhi

Văn Đức

TPO - Hàng trăm đội viên, thiếu nhi tại Lào Cai hào hứng tham gia Ngày hội “Điều em muốn nói” năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi. Chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn là dịp để các em mạnh dạn chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, lan tỏa thông điệp trẻ em cần được lắng nghe và đồng hành.

Ngày 10/5, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội “Điều em muốn nói” năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích cho đội viên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Chị Dương Thị Vui - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều học sinh đã chia sẻ những mong muốn được học tập trong môi trường tích cực, được quan tâm nhiều hơn đến kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Những ý kiến chân thành của các em đã góp phần lan tỏa thông điệp về quyền được lắng nghe, được tham gia của trẻ em trong các vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân.

Các em học sinh bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình tại ngày hội.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Rung chuông vàng” với sự tham gia của 100 thí sinh. Các câu hỏi xoay quanh Luật Trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em, kiến thức về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cùng nhiều kỹ năng cần thiết dành cho lứa tuổi học sinh. Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi, hào hứng và kịch tính qua từng câu hỏi, thể hiện sự hiểu biết, tự tin và bản lĩnh của các đội viên, thiếu nhi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao quà lưu niệm cho Top 10 thí sinh xuất sắc nhất và trao giải Nhất cho em Đinh Minh Khuê, học sinh lớp 6K, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái.

Các em học sinh phấn khích khi tham gia cuộc thi "Rung chuông vàng".

Nhân dịp này, các đại biểu, giáo viên và thiếu nhi đã cùng ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về tổ chức Đội và khích lệ các em tiếp tục thi đua học tốt, rèn luyện chăm.

Ban Tổ chức trao phần quà cho em các em thí sinh tham dự và thí sinh đạt Giải nhất cuộc thi "Rung chuông vàng".

Ngày hội “Điều em muốn nói” năm 2026 khép lại với nhiều cảm xúc và thông điệp ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tự tin, sáng tạo, khuyến khích thiếu nhi mạnh dạn nói lên suy nghĩ, ước mơ của mình và tích cực tham gia các hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi tại địa phương.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực giúp các cấp, các ngành và tổ chức Đoàn - Đội hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi để tiếp tục đồng hành, chăm lo, tạo môi trường an toàn, thân thiện cho các em phát triển toàn diện.

