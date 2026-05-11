Học sinh thi làm video clip lan tỏa lối sống xanh

TPO - Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ hành tinh xanh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát động cuộc thi "Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường".

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó Trưởng Ban tổ chức thường trực của cuộc thi - cho biết, "Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường" được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, lý thú, giúp các em học sinh không chỉ thể hiện kỹ năng sáng tạo mà còn trực tiếp bày tỏ suy nghĩ, hiểu biết về các vấn đề môi trường cấp thiết hiện nay.

Các tiết mục văn nghệ mang thông điệp bảo vệ môi trường tại lễ phát động cuộc thi "Lối sống xanh – Đại sứ năng động bảo vệ môi trường".

Theo ông Hùng, điểm mới của chương trình năm nay là hình thức dự thi qua video trực tuyến, giúp các em rèn luyện kỹ năng số và tư duy sáng tạo trong thời đại mới. Cuộc thi không chỉ hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về thói quen sống thân thiện với thiên nhiên.

Ban tổ chức kỳ vọng những nội dung tích cực từ cuộc thi sẽ trở thành thông điệp ý nghĩa gửi tới gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Đây là cơ hội để các em thực hành lối sống xanh thông qua những hành động cụ thể, từ đó phát triển tư duy sáng tạo cùng các kỹ năng quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ số một cách an toàn.

Cuộc thi dành cho tất cả học sinh đang theo học tại các trường tiểu học trên phạm vi cả nước. Các em có thể lựa chọn tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc lập đội nhóm từ 2 đến 3 thành viên trong cùng một trường để cùng nhau xây dựng ý tưởng.

Học sinh Trường Tiểu học Phương Mai tham gia lễ phát động cuộc thi "Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường".

"Lối sống xanh" yêu cầu thí sinh thực hiện một video clip (thời lượng từ 120 đến 300 giây). Nội dung tập trung vào việc trình bày hiểu biết về cách phân loại vỏ hộp sữa sau khi sử dụng và quy trình tái chế chúng thành những vật dụng có ích trong đời sống hàng ngày. Qua đó, các "đại sứ nhỏ" sẽ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường mạnh mẽ đến cộng đồng.

Những video xuất sắc, có sự đầu tư về nội dung và hình ảnh sẽ được lựa chọn đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo, TikTok của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng để cộng đồng cùng bình chọn.

Học sinh Trường Tiểu học Phương Mai hào hứng tại lễ phát động cuộc thi.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 5/2026 và kéo dài đến hết tháng 9/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức hoành tráng vào tháng 10/2026.

Cơ cấu giải thưởng năm nay rất phong phú với nhiều hạng mục cho cả tập thể và cá nhân:

Giải tập thể gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cùng các danh hiệu danh giá như “Trường Xanh tiêu biểu”, “Trường Xanh sáng tạo”, “Trường Xanh hạnh phúc”.

Giải cá nhân gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các danh hiệu truyền cảm hứng như “Đại sứ Milo sáng tạo”, “Sáng kiến Xanh”, “Đại sứ Lối sống xanh”, “Thí sinh được yêu thích nhất”.

Cách thức gửi bài dự thi Thí sinh có thể gửi bài dự thi bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/cuocthiloisongxanh hoặc quét mã QR chính thức trên poster chương trình, điền đầy đủ thông tin và đính kèm sản phẩm dự thi theo hướng dẫn.

