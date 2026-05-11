Đưa bản làng thành trung tâm quảng bá nông sản trực tiếp

TPO - Mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội “Sustainable Livestream Hub” đào tạo kỹ năng bán hàng số cho người dân tộc thiểu số, đưa mỗi bản làng trở thành một “trung tâm quảng bá nông sản trực tiếp”, từ đó tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng gắn với chuyển đổi số.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF 2026) diễn ra phiên đối thoại vòng địa phương tại tỉnh Điện Biên (ngày 10/5). Chương trình do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức.

Ưu tiên khơi thông nguồn lực đất đai, tín dụng

Anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, VPSF 2026 không chỉ dừng lại ở việc nêu khó khăn mà là nơi cùng Chính phủ và chính quyền địa phương "đồng kiến tạo" các giải pháp chính sách thực chất.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết sẽ làm cầu nối, trực tiếp tổng hợp và kiến nghị các giải pháp đột phá về thể chế từ thực tiễn Điện Biên lên các bộ, ngành Trung ương để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Anh Hồng Anh bày tỏ, với vị trí ngã ba biên giới, cửa khẩu quốc tế Tây Trang, lợi thế phát triển cây mắc ca, cà phê, nông nghiệp công nghệ cao, cùng hệ thống di sản lịch sử và văn hóa đặc sắc, Điện Biên có đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Bắc.

Để tận dụng được lợi thế này, Điện Biên cần có những cơ chế đặc thù, ưu tiên khơi thông nguồn lực đất đai và tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc, lấy kinh tế tư nhân làm động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh xác định 3 trụ cột phát triển gồm nông nghiệp xanh công nghệ cao, du lịch lịch sử – sinh thái – nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo gắn với hạ tầng chiến lược. Điện Biên cam kết tiếp tục đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo tinh thần “nhanh hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn”.

Ông Nguyễn Văn Đoạt khẳng định Điện Biên đang chuyển mình với khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc. Ảnh: BTC

Kinh tế số cộng đồng gắn với chuyển đổi số

Tại Diễn đàn, các ý kiến, tham luận đã nêu ra những rào cản hạn chế sự phát triển của kinh tế Điện Biên; đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến, đề xuất giải pháp, nhất là tạo đột phá trên ba lĩnh vực trọng tâm gồm kinh tế, công nghệ và thị trường.

Trong đó, các giải pháp nhấn mạnh việc mở rộng quy mô doanh nghiệp, làm chủ các công nghệ AI, IoT và thúc đẩy thương mại điện tử, xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh cần thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp thông qua mô hình quản lý chuỗi giá trị cây cà phê và mắc ca trên nền tảng số, hướng tới mục tiêu số hóa toàn vùng trồng nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Các đại biểu bàn giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân ở Điện Biên.

Một sáng kiến khác nhận được sự quan tâm tại diễn đàn là mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội “Sustainable Livestream Hub”. Mô hình hướng tới đào tạo kỹ năng bán hàng số cho người dân tộc thiểu số, đưa mỗi bản làng trở thành một “trung tâm quảng bá nông sản trực tiếp”; qua đó tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng gắn với chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương phát triển bền vững. Đáng chú ý, có đề xuất triển khai “Cơ chế luồng xanh” rút ngắn 70–90% thời gian xử lý thủ tục hành chính; xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại nội khối với chính sách ưu đãi 8–20% dành cho hội viên.

Hội nghị cũng đề xuất thành lập Quỹ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo mô hình hợp tác công - tư; tổ chức đào tạo livestream bán hàng và ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp địa phương.

Nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị tại chương trình.

Theo Ban Tổ chức, phiên đối thoại địa phương VPSF 2026 tại Điện Biên ghi nhận tổng cộng 33 nhóm kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp và các diễn giả tham dự. Về kết quả xử lý, 15% ý kiến, kiến nghị được giải đáp trực tiếp ngay tại diễn đàn; 3% kiến nghị được cam kết xử lý sau phiên với lộ trình, cơ quan và thời hạn cụ thể; 82% kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp để tiếp tục báo cáo, kiến nghị tại các phiên bàn tròn chiến lược và Đối thoại cấp cao VPSF 2026 với Thủ tướng Chính phủ.