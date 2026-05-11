Thiếu nhi sáng tạo biểu trưng 85 mùa hoa mừng sinh nhật Đội

TPO - Hướng đến chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), các đội viên nhỏ tại Liên đội Trường Tiểu học Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) đã chung tay tạo nên những món quà dễ thương, ý nghĩa bằng chính đôi tay và sự sáng tạo của mình.

Tình yêu với Đội

Chọn một cách làm rất riêng mà giản dị, các em đội viên lớp 5 gom nhặt những vật liệu tái chế quen thuộc, cùng nhau sáng tạo nên biểu trưng “85 mùa hoa - Đội ta tiến bước thời đại số”. Đây là những nguyên liệu, chất liệu để các em gửi gắm tình yêu môi trường, tình yêu và niềm tự hào về truyền thống 85 năm vẻ vang của tổ chức Đội.

Dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Thu Trúc - Tổng phụ trách Đội, 5 đội viên cùng tìm hiểu về lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Qua từng câu chuyện, các em hiểu rằng mỗi thế hệ đội viên là một “mùa hoa”, góp phần làm nên vườn hoa truyền thống rực rỡ của Đội. Từ đấy, ý tưởng về biểu trưng “85 mùa hoa” hình thành - một biểu trưng không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn thể hiện tinh thần tiếp nối và khát vọng vươn lên của thiếu nhi trong thời đại mới.

Các em đội viên chung sức sáng tạo mô hình chào mừng dấu mốc 85 mùa hoa của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bằng chính những vật liệu quen thuộc. Ảnh: Trường Tiểu học Tân Sơn Nhất.

Sau giờ học, tập trung tại góc sinh hoạt Đội của trường, các bạn nhỏ cùng nhau thực hiện “công trình” đặc biệt. Có em cẩn thận cắt từng chi tiết từ chai nhựa, có bạn kiên nhẫn sắp xếp nắp chai theo màu sắc, thành viên khác lại tỉ mỉ ghép từng đường nét nhỏ… Cũng từ không gian đầy ắp tình thân và tiếng cười này, sau mỗi lần chỉnh sửa, các em học cách lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau và cùng hướng đến mục tiêu chung.

Cuối cùng, từ những vật liệu tái chế giản dị, biểu trưng “85 mùa hoa - Đội ta tiến bước thời đại số” được hoàn thiện. Các “mùa hoa” được sắp xếp nối tiếp nhau, tượng trưng cho chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội. Những chi tiết hiện đại được lồng ghép hài hòa, thể hiện tinh thần sáng tạo, hội nhập của thiếu nhi trong kỷ nguyên số, nơi tri thức, công nghệ và trách nhiệm công dân cùng song hành.

Đặc biệt, trong biểu trưng ấy, các em đã khéo léo gửi gắm những hình ảnh mang đậm biểu tượng truyền thống. Logo Đội là hình ảnh búp măng non - biểu trưng cho thế hệ thiếu nhi trong sáng, đang từng ngày lớn lên dưới sự dìu dắt của tổ chức Đội. Các đội viên đã sáng tạo 5 cây tre vươn thẳng, thể hiện hình ảnh măng non hôm nay sẽ trưởng thành và sống có ích với xã hội…

Các bạn nhỏ lớp 5 góp sức tạo nên biểu trưng “85 mùa hoa - Đội ta tiến bước thời đại số”. Ảnh: Ngô Tùng

Giới thiệu về mô hình mà mình góp sức tạo nên, Nguyễn Ngọc Bảo An (học sinh lớp 5/2) nói: Con số 8 tượng trưng hướng tới một mùa hoa bừng nở, con số 5 là tên gọi của năm các em đang học. Hình ảnh những con chip, thiết bị điện tử là đại diện cho một thế hệ thiếu niên thành phố mang tên Bác tiến vào thời đại số. Còn 5 cây tre đại diện cho 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. “Em mong muốn Hội đồng Đội thành phố mở ra nhiều cuộc thi mới để các bạn thiếu nhi, đội viên sáng tạo hơn và mở rộng hơn kiến thức mình đã học”, Bảo An gửi gắm với tổ chức Đội.

Những sáng tạo giản dị mà đáng quý

Từ 5 đội viên ban đầu, nhiều bạn nhỏ khác trong Liên đội Trường Tiểu học Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu quan tâm hơn đến việc phân loại rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và tích cực tham gia các hoạt động xanh của nhà trường. Một việc làm nhỏ đã tạo nên sự lan tỏa tích cực, đúng với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Nhóm đội viên lớp 4 cũng sáng tạo, chăm chút riêng một sản phẩm gửi đến tổ chức Đội dịp này, sau những buổi chung sức ngay tại mái trường mình học tập, rèn luyện. Em Lý Nhật Ý Anh nói: “Tụi con đã cố gắng rất nhiều cho mô hình của mình. Trong những buổi lên lớp, chúng con tranh thủ giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa để làm với sự hướng dẫn của cô giáo”.

Còn Vũ Đặng Việt Bách (lớp 4/2) mong các thầy cô, bạn bè và mọi người thấy vui với mô hình của các em. Bách cho biết, mô hình này tham gia cuộc thi thiết kế logo Đội và đã đạt giải Nhất. “Em nghĩ chính sự cố gắng của nhóm và sản phẩm được làm từ những vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường là những điểm được đánh giá cao”, cậu học trò nhỏ chia sẻ.

Cô Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Thu Trúc và Việt Bách (thứ 3 từ trái qua) cùng nhóm bạn thực hiện mô hình.

Các em xem lại hai sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế mà mình làm ra.

Chị Nguyễn Thị Thu Trúc - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Sơn Nhất - bày tỏ trân trọng tinh thần chủ động và sáng tạo của các đội viên. Qua hoạt động này, các em không chỉ hiểu hơn về truyền thống 85 năm của Đội, mà còn học được cách yêu môi trường, biết hợp tác và cùng nhau làm nên những việc làm ý nghĩa.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Thu Trúc cho biết các bạn nhỏ thích những sân chơi gắn với sự sáng tạo, mà sự sáng tạo đó đến từ những điều giản dị thường ngày như các vật liệu tái chế hay giờ đây gắn với chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). “Điều thu hút các em chủ yếu đến từ những gì bắt mắt, sáng tạo và thực tiễn. Và điều quan trọng nhất là khơi gợi được tinh thần, sự tham gia, sự tò mò, hứng thú của các bạn với những mô hình, những hoạt động mà Đội sẽ tổ chức cho học sinh”, chị Trúc nói và cho hay, gần đây nội dung này chủ yếu thiên về chuyển đổi số và thúc đẩy năng lực công dân số cho các em đội viên và những hoạt động sinh hoạt tập thể, vui chơi cho các em nhi đồng.