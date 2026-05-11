Trải nghiệm đa chiều tại buổi trưng bày 'Chuyện thời bình'

Ngày 10/5, tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, buổi trưng bày “Chuyện thời bình” đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 300 lượt khách tham quan gồm cựu chiến binh, đại diện các đơn vị đồng hành, sinh viên và công chúng yêu thích các hoạt động văn hóa - lịch sử. Không gian trưng bày mang đến hành trình trải nghiệm đa chiều về cuộc sống hậu chiến của các cựu chiến binh thông qua hình ảnh, tư liệu, lời kể và nhiều hoạt động tương tác giàu cảm xúc.

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực trưng bày đã đón đông đảo khách tham dự đến tham quan và trải nghiệm. Không gian được thiết kế thành bốn chương nội dung nối tiếp nhau gồm “Thời bình của tôi”, “Những vết sẹo của thời gian”, “Những người đồng hành” và “Lời nhắn nhủ giữa hai thế hệ”, dẫn dắt người xem đi qua nhiều lớp cảm xúc khác nhau về hành trình trở về đời thường của những người lính năm xưa.

Nhiều khách tham quan dừng lại khá lâu tại khu vực trưng bày các câu chuyện về thương binh và cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh. Xen giữa những bức ảnh là các đoạn hồi ức, lời kể và mã QR tích hợp audio, giúp người xem có thể trực tiếp lắng nghe câu chuyện từ chính các nhân vật. Hoạt động ra mắt photobook “Chuyện thời bình” cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham dự, đặc biệt là các bạn sinh viên và những người yêu thích các dự án lưu giữ ký ức cộng đồng bằng hình ảnh.

Khách tham quan đọc photobook và để lại lời nhắn tri ân tại không gian tương tác.

Đến tham dự chương trình, Đại tá Phạm Hồ Quang - Phó Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội chia sẻ: “Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị hỗ trợ về mặt nội dung cho Dự án “Chuyện thời bình”. Tôi thật sự rất xúc động, ngỡ ngàng vì trong khoảng thời gian ngắn và mức kinh phí hạn hẹp, các em sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự cố gắng và nhiệt huyết đã mang hình ảnh những cựu chiến binh đến gần hơn với công chúng”.

Đại tá Phạm Hồ Quang phát biểu tại Lễ khai mạc Trưng bày “Chuyện thời bình”.

Tham dự chương trình, cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc xúc động cho biết: “Vừa rồi, tôi được các cháu ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đặt vấn đề với chúng tôi là các cháu có một cuộc trưng bày như thế này. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các cháu. Chúng tôi nghĩ rằng bây giờ Đảng ta rất quan tâm từ xưa đến giờ, bây giờ lại càng rất quan tâm đến việc tuyên truyền báo chí để phát thanh, truyền hình. Chúng tôi rất trân trọng việc các cháu sinh viên tuy còn đang ở nhà trường đã có ý thức trách nhiệm rất cao. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của các bạn trẻ và mong các bạn sẽ học tập và phát huy tốt tinh thần yêu nước, trân trọng lịch sử.” - ông Quốc chia sẻ thêm.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc (Đại diện Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày) đến tham dự Trưng bày và trực tiếp chia sẻ câu chuyện của mình.

Nhiều bạn trẻ tham gia sự kiện cũng cho biết họ xúc động khi được trực tiếp trò chuyện với các cựu chiến binh và tiếp cận những câu chuyện hậu chiến bằng góc nhìn gần gũi hơn.

Bạn Thanh Hà, sinh viên tại Hà Nội chia sẻ: “Mình từng đọc nhiều về chiến tranh trong sách vở, nhưng đây là lần đầu tiên mình được nghe trực tiếp những câu chuyện đời thường của các bác cựu chiến binh. Điều khiến mình nhớ nhất là dù trải qua rất nhiều đau thương, các bác vẫn rất lạc quan và luôn nhắc đến hòa bình bằng sự trân trọng”.

Không chỉ các bạn trẻ, buổi trưng bày “Chuyện thời bình” còn thu hút đông đảo công chúng ở nhiều độ tuổi.

Diễn ra đến hết ngày 10/5 tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, trưng bày “Chuyện thời bình” không chỉ mang đến một không gian trải nghiệm giàu chiều sâu cảm xúc, mà còn mở ra cơ hội để ký ức hậu chiến tiếp tục được kể lại bằng những hình thức gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tri ân và nhắc nhớ về giá trị của hòa bình đối với thế hệ hôm nay.