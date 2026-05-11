Lễ Chào cờ đặc biệt tại cột mốc Km0 đường Hồ Chí Minh

Đây là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ hành trình về nguồn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026). Tham gia hành trình có 585 cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa IX.

Trong không gian thiêng liêng, hàng nghìn đại biểu đã cùng thực hiện Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội trang nghiêm. Cùng thời điểm này, tại tất cả các liên đội trường học trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội, tạo nên khoảnh khắc kết nối đặc biệt của đội viên, thiếu nhi cả nước bằng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, ý chí tiếp bước cha anh dựng xây đất nước và gắn bó, xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội trang nghiêm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, cột mốc Km0 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Cao Bằng.

Ngay sau Lễ Chào cờ cấp Trung ương, hơn 1.000 cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đội viên, học sinh của tỉnh Cao Bằng và các tỉnh, thành phố đã tham gia màn đồng diễn Nghi thức Đội chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Trong tiếng trống Đội rộn ràng, những động tác mạnh mẽ, đồng đều và dứt khoát đã tạo nên hình ảnh đầy khí thế, thể hiện tinh thần kỷ luật, đoàn kết và sức sống mãnh liệt của phong trào thiếu nhi Việt Nam. Mỗi bước chân, mỗi động tác không chỉ là phần trình diễn tập thể mà còn là lời khẳng định đầy tự hào về sự tiếp nối của các thế hệ măng non Việt Nam suốt 85 năm qua.

Với quy mô và ý nghĩa đặc biệt, chương trình đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Màn đồng diễn Nghi thức Đội chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh có số lượng phụ trách Đội và thiếu nhi tham gia đông nhất Việt Nam”.

Sau các hoạt động trên, đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Hội Nhi đồng cứu quốc và Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Đồng (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng).

Tại đây, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cùng Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đã trao tặng 108 bộ trống Đội, 500 khăn quàng đỏ cho các liên đội thuộc các xã biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa IX đã trao tặng 50 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cao Bằng. Hoạt động góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đội đối với thiếu nhi vùng biên cương của Tổ quốc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa IX (ảnh trái) đã trao tặng 50 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cao Bằng.

Hành trình về nguồn là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách Đội cả nước cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh suốt 85 năm xây dựng và trưởng thành; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho đội ngũ phụ trách Đội nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo, giáo dục thế hệ măng non Việt Nam. Đồng thời, cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.