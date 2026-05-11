Chuyến tàu di sản ‘tre bền, măng vươn’

Xuân Tùng

TPO - “Tre bền – măng vươn” là thông điệp gắn với chuyến tàu di sản đặc biệt Hà Nội – Bắc Ninh, chuyển tải về hành trình 85 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), chuyến tàu đặc biệt với chủ đề “Hành trình 85 năm: Tre bền – Măng vươn” sẽ khởi hành từ Ga Hàng Cỏ (Hà Nội) đến Từ Sơn, Bắc Ninh (vào chiều 14/5). Chuyến tàu đặc biệt này do Đoàn Thanh niên – Hội đồng Đội phường Đống Đa phối hợp với Công ty CP Du lịch dịch vụ thương mại BHL tổ chức.

Chị Nguyễn Mai Anh

Chia sẻ về chuyến tàu đặc biệt này, chị Nguyễn Mai Anh – Bí thư Đoàn phường Đống Đa (Hà Nội), “Tre bền” là gốc rễ, là bản lĩnh, là hành trình gìn giữ và vun đắp; “Măng vươn” là sự tiếp nối, là khát vọng trưởng thành, là niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Chuyến tàu với 100 hành khách là cán bộ làm công tác Đội ở Đống Đa nhiều thời kỳ, giáo viên Tổng phụ trách Đội và thiếu nhi, đội viên tiêu biểu.

Khác với những chuyến tàu thông thường, tàu Hà Nội 5 cửa ô dịp này được thiết kế mang theo những câu chuyện về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; giai điệu gắn với tổ chức Đội.

Điểm nhấn của chuyến tàu là “cha đẻ” của phong trào “Nghìn việc tốt” – Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn.

Nhà giáo Nguyễn Đức Thìn sẽ gặp gỡ và giao lưu với các em đội viên, thiếu nhi tiêu biểu, mang đến những câu chuyện về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng năm xưa, về sự ra đời của phong trào “Nghìn việc tốt”, cùng những mảng ký ức tự hào về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

NGND Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: Tiền Phong

Hành trình cũng sẽ đưa các em về với miền di sản Bắc Ninh - nơi sinh ra những Thiếu niên du kích Đình Bảng kiên cường, dũng cảm. Bên cạnh đó, các đại biểu được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về văn hoá – lịch sử của miền đất Quan họ.

Theo chị Mai Anh, thông qua chuyến tàu di sản “đặc biệt” - Hành trình kỷ niệm “85 năm: Tre bền - Măng vươn”, Ban Tổ chức mong muốn kể thật trọn vẹn thông điệp của những “gốc tre”, để từ đó nuôi dưỡng, chăm sóc những “búp măng” tiếp tục phát triển với những lý tưởng và hoài bão tươi đẹp.

Với những giá trị văn hóa và cảm xúc được lồng ghép xuyên suốt chuyến tàu đặc biệt với chủ đề: “85 năm: Tre bền - Măng vươn” chúng tôi kỳ vọng cùng với các phần việc, hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn - Đội trên khắp cả nước, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ cán bộ, đội viên đến gần hơn với thế hệ trẻ.

