Anh Lê Mạnh Cường được kiện toàn làm Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam

Nam Khánh

TPO - Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa có quyết định bổ nhiệm anh Lê Mạnh Cường - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thiên Trường giữ cương vị Chủ tịch CLB khóa IV, nhiệm kỳ 2025 -2028.

Sau 10 năm hình thành và phát triển, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng trở thành hệ sinh thái kết nối đầu tư và hỗ trợ doanh nhân trẻ quy mô toàn quốc.

Anh Lê Mạnh Cường - tân Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo CLB không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà còn cho thấy định hướng đổi mới mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân trẻ trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang đứng trước yêu cầu chuyển mình, liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Anh Lê Mạnh Cường là một trong những gương mặt gắn bó từ những ngày đầu thành lập CLB, trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Chủ tịch CLB khóa II phụ trách tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực CLB khóa III. Anh được đánh giá là một trong những nhân tố tích cực góp phần xây dựng nền tảng tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên và thúc đẩy các hoạt động kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp trẻ các địa phương.

Với phong cách làm việc thực chất, quyết liệt nhưng gần gũi, bên cạnh công tác điều hành CLB, anh Cường còn trực tiếp kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa các hội viên và hỗ trợ triển khai nhiều hoạt động khởi nghiệp tại địa phương.

Không chỉ tích cực trong công tác Hội, anh Lê Mạnh Cường còn được biết đến là doanh nhân hoạt động ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp và khai thác. Với tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ dám làm, anh từng bước xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương và hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Năm 2022, anh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng III vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc anh Lê Mạnh Cường được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch CLB khóa IV không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình đồng hành và cống hiến nhiều năm, mà còn phản ánh kỳ vọng về một lớp lãnh đạo mới có khả năng kết nối, đổi mới và thúc đẩy hệ sinh thái đầu tư – khởi nghiệp phát triển thực chất hơn.

CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng trở thành hệ sinh thái kết nối đầu tư và hỗ trợ doanh nhân trẻ quy mô toàn quốc.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, anh Lê Mạnh Cường cho rằng, CLB cần chuyển mạnh từ mô hình giao lưu kết nối sang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nhân trẻ bằng các giá trị cụ thể, cơ hội hợp tác thực tế và sự đồng hành dài hạn.

“Doanh nhân trẻ hiện nay không thiếu khát vọng, điều cần hơn là môi trường kết nối hiệu quả, nguồn lực đồng hành và những cơ hội hợp tác đủ thực chất để cùng phát triển”, anh Cường nói.

Trên cương vị mới, Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, cho biết sẽ cùng Ban Chấp hành tập trung đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp và bền vững; đẩy mạnh kết nối đầu tư, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường liên kết giữa các địa phương và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp doanh nhân trẻ trên phạm vi toàn quốc.

CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam - trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 2016, với mục tiêu tạo dựng môi trường kết nối đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nhân trẻ trên cả nước.

Từ một tổ chức quy mô còn khiêm tốn, đến nay CLB đã phát triển mạng lưới tại 22 tỉnh, thành phố với hơn 4.000 hội viên là doanh nhân trẻ, startup và thanh niên khởi nghiệp. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mua chéo sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đã được triển khai, từng bước tạo nên hệ sinh thái liên kết giữa các doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế, sự phát triển của các tổ chức kết nối doanh nhân trẻ như CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm động lực cho tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và liên kết phát triển trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

#Lễ bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp trẻ #Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam #Vai trò của cộng đồng doanh nhân trẻ #Chuyển đổi trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp #Đổi mới sáng tạo và liên kết doanh nghiệp #CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam #Doanh nhân trẻ Việt Việt Nam #khởi nghiệp

