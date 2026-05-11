Thiếu nhi Hà Tĩnh sôi nổi thực hiện công trình măng non

TPO - Hướng tới Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu nhi Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc măng non ý nghĩa tại các liên đội trường học. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích, xây dựng không gian học tập thân thiện mà còn góp phần giáo dục kỹ năng, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần sẻ chia trong học sinh.
Liên đội Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Can Lộc đã triển khai và ra mắt công trình “Trạm đọc xanh - Không gian trò chơi dân gian”. Mô hình nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho học sinh. “Trạm đọc xanh” với nhiều đầu sách phù hợp lứa tuổi giúp bổ sung kiến thức, rèn kỹ năng và khơi dậy niềm yêu thích đọc sách. Bên cạnh đó, khu trò chơi dân gian được làm từ vật liệu tái chế như lốp xe cũ, tạo sân chơi hấp dẫn, thân thiện môi trường.
Các công trình, phần việc măng non được triển khai sôi nổi tại các liên đội không chỉ tạo nên những không gian học tập, vui chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái cho đội viên, học sinh. Qua đó thể hiện sự năng động, sáng tạo của thiếu nhi Hà Tĩnh trong việc thi đua lập nhiều thành tích ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
"Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các liên đội và Hội đồng Đội các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Từ diễn đàn, hành trình về địa chỉ đỏ, phong trào “Nghìn việc tốt”, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đội đến các công trình măng non, hoạt động an sinh dành cho thiếu nhi khó khăn đều được triển khai rộng khắp. Qua đó không chỉ góp phần giáo dục truyền thống mà còn tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi rèn luyện, trải nghiệm và phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm trong học tập và cuộc sống", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.