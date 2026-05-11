Giới trẻ

Thiếu nhi Hà Tĩnh sôi nổi thực hiện công trình măng non

Hoài Nam

TPO - Hướng tới Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu nhi Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc măng non ý nghĩa tại các liên đội trường học. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích, xây dựng không gian học tập thân thiện mà còn góp phần giáo dục kỹ năng, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần sẻ chia trong học sinh.

Hướng tới chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội﻿ Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các liên đội trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã sôi nổi triển khai nhiều công trình măng non ý nghĩa và thiết thực. Các công trình được thực hiện đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng đơn vị như xây dựng “Trạm đọc xanh”, khu vui chơi dân gian, vườn hoa thiếu nhi, khu phân loại rác thải, tuyến đường em chăm, góc học tập xanh…
Những hoạt động nhằm góp phần tạo cảnh quan trường học xanh – sạch – đẹp, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường﻿, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đội viên, thiếu nhi.
Tại Liên đội Trường Tiểu học Đồng Môn, phường Trần Phú vừa tổ chức ra mắt công trình măng non “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”. Công trình được xây dựng nhằm tạo môi trường học tập, sinh hoạt bổ ích cho đội viên và học sinh trong nhà trường. Không gian được bố trí với nhiều đầu sách phong phú, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, góp phần hình thành thói quen đọc sách, nâng cao kiến thức và phát triển kỹ năng cho các em học sinh.
Liên đội Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Can Lộc đã triển khai và ra mắt công trình “Trạm đọc xanh - Không gian trò chơi dân gian”. Mô hình nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho học sinh. “Trạm đọc xanh” với nhiều đầu sách phù hợp lứa tuổi giúp bổ sung kiến thức, rèn kỹ năng và khơi dậy niềm yêu thích đọc sách. Bên cạnh đó, khu trò chơi dân gian được làm từ vật liệu tái chế như lốp xe cũ, tạo sân chơi hấp dẫn, thân thiện môi trường.
Liên đội Trường Tiểu học Hương Giang (xã Hương Phố) đã hoàn thành công trình măng non “Khu thể dục dụng cụ” dành cho học sinh toàn trường. Công trình góp phần tạo không gian vui chơi, rèn luyện thể chất an toàn, bổ ích cho học sinh, giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực và tăng cường tinh thần đoàn kết, năng động trong các hoạt động tập thể.
Nhiều liên đội trường học đã triển khai các khu đọc sách với không gian được trang trí sinh động, thân thiện và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các mô hình không chỉ tạo hứng thú đọc sách mà còn góp phần hình thành thói quen tự học, nâng cao kiến thức và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
Bên cạnh việc triển khai các mô hình, công trình bảo vệ môi trường, nhiều liên đội trường học còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng. Tiêu biểu, Liên đội Trường Tiểu học Thạch Lạc đã phát động chương trình “Quyên góp phế liệu gây quỹ giúp bạn vượt khó” nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Các công trình, phần việc măng non được triển khai sôi nổi tại các liên đội không chỉ tạo nên những không gian học tập, vui chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái cho đội viên, học sinh. Qua đó thể hiện sự năng động, sáng tạo của thiếu nhi Hà Tĩnh trong việc thi đua lập nhiều thành tích ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

"Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các liên đội và Hội đồng Đội các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Từ diễn đàn, hành trình về địa chỉ đỏ, phong trào “Nghìn việc tốt”, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đội đến các công trình măng non, hoạt động an sinh dành cho thiếu nhi khó khăn đều được triển khai rộng khắp. Qua đó không chỉ góp phần giáo dục truyền thống mà còn tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi rèn luyện, trải nghiệm và phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm trong học tập và cuộc sống", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

