Giới trẻ

Phòng chống bạo lực học đường qua phiên tòa giả định

Nguyễn Thảo

TPO - Phiên tòa giả định với sự nhập vai chân thực của học sinh cũng như đoàn viên thanh niên các Chi đoàn về vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đã giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó, Đoàn còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường.

Mới đây, Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Đoàn trường THPT Buôn Ma Thuột tổ chức phiên tòa giả định, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Qua đó, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường với hơn 1.600 học sinh và giáo viên tham dự.

Hàng nghìn học sinh, giáo viên tham dự phiên tòa giả định.

Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật, đã được đưa ra xét xử, với kịch bản là mâu thuẫn tình cảm tuổi học trò.

Câu chuyện cụ thể, để giải quyết mâu thuẫn, một nam học sinh đã lôi kéo một học sinh khác dùng vũ lực tấn công bạn cùng trường gây thương tích nặng. Trong đó, một nam học sinh đã dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu của bị hại và nhặt 1 cây gậy gỗ bên đường tiếp tục đánh liên tiếp nhiều cái vào ngực, lưng, bụng của bị hại, gây thương tích cho bị hại với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 20%.

Tại phiên tòa giả định, học sinh cũng như đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn nhập vai chân thực đã giúp học sinh hiểu rõ hơn quy định của pháp luật, hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và tính nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật mà phiên tòa giả định đề cập.

Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật, đã được đưa ra xét xử.

Em Nguyễn Phương Nguyên chia sẻ, thời gian gần đây, em đọc thông tin trên báo, mạng thấy nhiều vụ bạo lực học đường gây hậu quả nghiêm trọng. Vì thế khi được trang bị các kiến thức pháp luật, sẽ nâng cao ý thức, hình thành văn hóa ứng xử. Qua đó, góp phần hạn chế các vụ cố ý gây thương tích, nhất là những vụ án liên quan đến học sinh, thanh niên.

Học sinh được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường.

Trong khuôn khổ chương trình, Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh thông qua hoạt động giao lưu dưới dạng hỏi đáp các câu hỏi về pháp luật liên quan đến những tình huống xảy ra trong thực tiễn đời sống, giúp các em dễ hiểu, nhớ lâu hơn. Qua đó, mang đến cho các em bài học sâu sắc về trách nhiệm và tinh thần “nói không với bạo lực học đường”.

Thông qua chương trình thể hiện trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với cộng đồng.

#thanh niên #phiên toà #giả định #học sinh #tuyên truyền #pháp luật #Đắk Lắk #văn hóa ứng xử #bạo lực học đường

