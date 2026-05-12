Mỹ xả hơn 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

TPO - Bộ Năng lượng Mỹ hôm thứ Hai (11/5) thông báo sẽ giải phóng 53,3 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) cho các công ty năng lượng, nhằm bổ sung nguồn cung ra thị trường trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do xung đột với Iran.

Động thái này nằm trong cam kết lớn hơn của Mỹ và các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm bổ sung khoảng 400 triệu thùng dầu cho thị trường toàn cầu. Riêng Mỹ cam kết tung ra 172 triệu thùng dầu, theo kế hoạch được công bố từ tháng 3 với sự tham gia của hơn 30 quốc gia.

Khu dự trữ dầu chiến lược Bryan Mound, một cơ sở lưu trữ dầu ở Freeport, Texas. Ảnh: Reuters

Việc Iran phong toả eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới trước khi xung đột nổ ra, đã đẩy giá dầu tăng cao và gây áp lực trên toàn nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu thô đã tăng khoảng 45%, tương đương khoảng 30 USD/ thùng kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, đến nay khoảng 35 triệu thùng dầu đã được đưa ra thị trường từ Kho Dự trữ dầu Chiến lược.

Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Mỹ là nguồn cung cấp dầu thô khẩn cấp lớn nhất thế giới. Kho dự trữ này đã được chính phủ liên bang duy trì từ năm 1975 để giúp bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi những gián đoạn lớn trong nguồn cung dầu mỏ.

Mặc dù một số nhà sản xuất, bao gồm Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã tìm ra các tuyến đường thay thế cho hàng xuất khẩu của họ, nhưng theo các nhà phân tích, khoảng 10-12 triệu thùng dầu thô vẫn đang bị tắc nghẽn và không thể tiếp cận thị trường toàn cầu mỗi ngày.

Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm ngoái vào khoảng 103 triệu thùng/ngày.

Giá xăng dầu tại Mỹ tăng vọt

Nghiên cứu của Đại học Brown cho thấy người tiêu dùng Mỹ đã phải gánh thêm khoảng 37 tỷ USD chi phí do giá xăng và dầu diesel tăng mạnh kể từ khi chiến sự với Iran bắt đầu.

Tính đến chiều thứ Hai, chi phí phát sinh tương đương hơn 284 USD cho mỗi hộ gia đình Mỹ.

Các số liệu được tính toán dựa trên "Iran War Energy Cost Tracker" - công cụ theo dõi tác động của chiến tranh tới giá năng lượng do Đại học Brown xây dựng. Hệ thống này so sánh giá nhiên liệu hiện tại với kịch bản giả định nếu không xảy ra xung đột.

Theo nghiên cứu, giá xăng tại Mỹ đã tăng từ 2,98 USD/gallon trước chiến tranh lên 4,52 USD/gallon vào thứ Hai, khiến người tiêu dùng thiệt hại khoảng 20 tỷ USD.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel hiện chỉ còn thấp hơn 18 cent so với mức đỉnh lịch sử thiết lập năm 2022. Loại nhiên liệu này đặc biệt quan trọng đối với ngành vận tải, đường sắt và nông nghiệp Mỹ.