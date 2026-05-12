Xe 16 chỗ chở đoàn nhà trai gặp nạn trên đường ra mắt nhà gái

Ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo, xe khách và xe máy. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày, tại Km 778+300 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Kim Hoa.

Vào thời điểm trên, ôtô khách 16 chỗ biển Hà Tĩnh chở 14 người đại diện cho họ nhà trai ở xã Sơn Tây (trước đây thuộc huyện Hương Sơn) đi tới xã Vũ Quang để ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi.

Khi di chuyển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn liên hoàn với xe container biển Quảng Trị và xe máy biển Nghệ An đang chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến ông P.T.N (khoảng 43 tuổi, trú thôn Cửa Nương, xã Hương Sơn), người điều khiển xe máy, bị chấn thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Còn những người ngồi trên xe khách và xe container hoảng loạn, choáng váng, bị thương, phải tới các cơ sở y tế thuộc các xã trước đây thuộc huyện Hương Sơn và Vũ Quang thăm khám.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách 16 chỗ và xe container hư hỏng nặng, kính vỡ; xe máy văng bên lề đường, biến dạng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cử cán bộ tới phân luồng giao thông, điều xe cứu hộ cẩu các phương tiện gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang điều tra.