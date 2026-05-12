Đồng Nai hình thành đô thị cửa ngõ sân bay Long Thành

Văn Quân

TPO - Khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía tây Cảng hàng không quốc tế Long Thành có diện tích hơn 6.300 ha, thuộc một phần phường Long Thành, xã Phước Thái và xã Long Phước (TP.Đồng Nai).

Ngày 12/5, UBND TP.Đồng Nai thông tin, thành phố vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía tây Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt Khu vực).

Tuyến đường T1 và T2 thuộc Gói thầu 6.12 - dự án Sân bay Long Thành, do liên danh Đèo Cả thực hiện.jpg
'Siêu đô thị' hơn 6.300 ha tại cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành hướng đến không gian đô thị theo mô hình phát triển đô thị tích hợp giao thông thông minh, hiện đại

Theo UBND TP.Đồng Nai, Khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía tây Cảng hàng không quốc tế Long Thành với mục tiêu tạo lập không gian và sử dụng đất hiệu quả trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển các ngành kinh tế trọng tâm; đồng thời, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển bền vững.

Trong đó, Khu vực với các chức năng chính như Khu đô thị, Khu thương mại tự do, trung tâm tài chính thương mại và dịch vụ hỗ trợ Cảng hàng không gắn kết chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Định hướng trở thành không gian đô thị cửa ngõ có vai trò quan trọng trong giao lưu, hội nhập quốc tế, đồng thời là khu vực dẫn dắt, tạo lập hình ảnh phát triển mới cho đô thị Long Thành và vùng Đông Nam bộ.

Khu vực ưu tiên phát triển các chức năng đô thị, thương mại - dịch vụ chất lượng cao gắn với lợi thế sân bay. Trong đó tập trung cụ thể hóa các chức năng cho hoạt động kinh tế phi hàng không như dịch vụ thương mại, bán lẻ, ẩm thực, lưu trú, văn phòng, hội nghị - triển lãm và các dịch vụ trải nghiệm nhằm gia tăng sức hút, tạo nguồn lực phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành (2).jpg
Sân bay Long Thành là trung tâm của phát triển kết nối đô thị, hạ tầng giao thông

Khu vực có vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, bảo đảm kết nối hiệu quả các hướng tiếp cận đến sân bay và liên kết với các trục động lực của vùng. Tổ chức không gian đô thị theo mô hình phát triển đô thị tích hợp giao thông (TOD), ưu tiên vận tải công cộng, tăng cường tiếp cận đi bộ/xe đạp; định hướng phát triển hỗn hợp và mật độ cao nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, thu hút dân cư, giảm áp lực giao thông cá nhân và tạo lập không gian đô thị nén, đa chức năng.

Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; đồng thời, lồng ghép các giải pháp đô thị thông minh và đô thị xanh theo định hướng phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố, ứng dụng công nghệ số trong quản lý - vận hành đô thị, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát thải thấp, tăng cường không gian xanh - mặt nước, áp dụng hạ tầng xanh nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía tây Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự báo dân số đến năm 2045 khoảng 400.000 - 450.000 người.

Dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 6.318,10 ha, dự kiến chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân khoảng 15 - 28 m²/người.

