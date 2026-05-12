Bệnh viện Mắt Trung ương đưa công nghệ cao vào điều trị các tật khúc xạ

TPO - Ngày 12/5, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phẫu thuật Khúc xạ tại trụ sở bệnh viện số 85 Bà Triệu (Hà Nội), đánh dấu bước phát triển mới trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăm sóc và điều trị các tật khúc xạ cho người dân.

Những năm gần đây, bệnh viện đã triển khai nhiều kĩ thuật chẩn đoán và điều trị mới trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ. Việc thành lập Trung tâm Phẫu thuật Khúc xạ được xem là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân đối với các dịch vụ điều trị cận thị, viễn thị và loạn thị theo hướng hiện đại, an toàn và chuyên sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ, PGS.TS.Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, việc đưa Trung tâm Phẫu thuật Khúc xạ vào hoạt động không chỉ là dấu mốc phát triển của bệnh viện mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và tiếp cận các tiêu chuẩn điều trị quốc tế.

PGS.TS.Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

“Chúng tôi hướng tới mang đến cho người bệnh những giải pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời xây dựng mô hình điều trị chuyên sâu, toàn diện và cá thể hóa”, PGS Đông nhấn mạnh.

Trung tâm mới được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ. Đây sẽ là nơi tiếp nhận, thăm khám và điều trị chuyên sâu cho người mắc các tật khúc xạ phổ biến.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Đông, việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phẫu thuật Khúc xạ là bước đi đột phá của Bệnh viện trong chiến lược đổi mới toàn diện, ứng dụng công nghệ cao trong chăm sóc và bảo vệ thị lực nhân dân; đồng thời triển khai chủ trương phát triển dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao giai đoạn 2025–2030 của Bộ Y tế.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông nhấn mạnh, công nghệ càng hiện đại càng yêu cầu đội ngũ phẫu thuật viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm. Bệnh viện luôn đặt yếu tố an toàn, hiệu quả trong điều trị và sự hài lòng của người bệnh lên hàng đầu.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã theo dõi video giới thiệu hành trình phát triển phẫu thuật khúc xạ tại Bệnh viện Mắt Trung ương, đồng thời lắng nghe chia sẻ chuyên môn từ đại diện Bộ Y tế, Hội Nhãn khoa Việt Nam và đối tác chiến lược Carl Zeiss Việt Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện và các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm.

Nghi thức bấm nút khai trương Trung tâm Phẫu thuật Khúc xạ với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Giám đốc bệnh viện, Hội Nhãn khoa Việt Nam và các đối tác đã chính thức đưa trung tâm vào hoạt động.

Việc đưa Trung tâm Phẫu thuật Khúc xạ vào hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò đầu ngành của Bệnh viện Mắt Trung ương trong lĩnh vực nhãn khoa, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thị lực cho cộng đồng.

Bệnh viện Mắt Trung ương đã triển khai phẫu thuật khúc xạ từ giai đoạn 2000-2001. Sau hơn 25 năm phát triển, đơn vị đã thực hiện hàng trăm nghìn ca phẫu thuật, giúp cải thiện thị lực và chất lượng cuộc sống cho người bệnh trên cả nước. Cùng với quá trình phát triển chuyên môn, nhiều công nghệ và thiết bị hiện đại liên tục được cập nhật theo xu hướng tiên tiến trên thế giới.

​