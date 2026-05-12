[Clip] Người đàn ông cứu nam sinh bị đột quỵ trên đường gây 'sốt' mạng xã hội

TPO - Một người đàn ông ở Đồng Nai đã kịp thời sơ cứu, giúp một nam sinh có dấu hiệu ngừng thở, người tím tái thoát 'cửa tử'. Clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội để lại nhiều bình luận tích cực.

Khoảng 12 giờ ngày 12/5, nhiều người dân có mặt trên đoạn đường 25C (xã Phước An, TP Đồng Nai) chứng kiến một người đàn ông tìm cách sơ cứu một nam sinh bị ngất xỉu trên đường đến trường.

Nạn nhân có dấu hiệu ngưng tim, toàn thân tím tái. Người đàn ông đã tiến hành hô hấp nhân tạo để duy trì nhịp tim cho nạn nhân trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Qua xác minh của phóng viên, người đàn ông có hành động đẹp là anh Nguyễn Văn Phê. Anh Phê đã kịp thời sơ cứu, giúp nam sinh qua nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên, anh Phê cho biết, nhiều năm nay, anh làm nghề lái xe cứu thương nên cũng có một ít kiến thức sơ cấp cứu. Khi gặp người bị nạn trên đường, anh vẫn chủ động dừng lại hỗ trợ sơ cứu nạn nhân.

“Lúc đó tôi đang trên đường chở con đi học, đến khu vực đầu đường 25C thì thấy bạn học sinh bất tỉnh, lên cơn co giật, tím tái. Do không ai biết cách sơ cứu nên mọi người chỉ đặt đũa vào miệng cháu để nạn nhân không tự cắn lưỡi”, anh Phê kể.

Theo anh Phê, khi tiếp cận nạn nhân, nam sinh gần như không còn thở nên anh lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ.

“Tôi tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, kết hợp hà hơi thổi ngạt. Sau vài phút, bạn ấy bắt đầu thở trở lại nên tôi gọi xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Nhơn Trạch. Phía bệnh viện sau đó thông báo cháu đã tỉnh lại và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị”, anh Phê chia sẻ.

Nói về công việc hiện tại, anh Phê cho biết trước đây anh làm nghề sửa xe máy. Tuy nhiên, do thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn giao thông trên đường, anh mong muốn có thể giúp đỡ, cứu người trong những tình huống khẩn cấp nên quyết định đầu tư xe để chạy dịch vụ cứu thương.

“Đi nhiều, thấy nhiều vụ tai nạn nên tôi chỉ mong có thể góp sức cứu được người trong lúc nguy cấp”, anh Phê bộc bạch.