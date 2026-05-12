Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai chia sẻ về chương trình ‘Mắt sáng cộng đồng’

Theo ông Nguyễn Hoàng Bảo – Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai, chương trình "Mắt sáng cộng đồng" của bệnh viện sẽ hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo khi triển khai ở Tây Nguyên có ý nghĩa rất lớn khi đối tượng hỗ trợ là người cao tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/5, ông Nguyễn Hoàng Bảo – Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (Hệ thống Y tế GEMS) cho biết, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (phường Diên Hồng) đang triển khai chương trình “Mắt sáng cộng đồng” hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo vào các ngày thứ tư hàng tuần. Chương trình này sẽ được thực hiện từ nay đến hết năm 2026.

Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản thăm khám cho bệnh nhân bị bệnh về mắt.

“Với người dân thuộc các đối tượng nêu trên nếu có biểu hiện mắt mờ, nhìn không rõ, đi lại khó khăn có thể đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai để khám sàng lọc vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Qua thăm khám nếu có chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh nhân sẽ được bệnh viện hỗ trợ mổ miễn phí”, ông Bảo cho hay.

Theo ông Bảo, chương trình "Mắt sáng cộng đồng" hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo khi triển khai ở Tây Nguyên có ý nghĩa rất lớn, vì đặc thù vùng này khiến bệnh về mắt trở thành rào cản phát triển. Chương trình này sẽ giải quyết gánh nặng y tế đặc thù của Tây Nguyên, bởi vùng này có tỷ lệ người mắc đục thủy tinh thể cao hơn mặt bằng chung do cường độ nắng mạnh, tia UV cao, khói bụi nông nghiệp, và dinh dưỡng kém. Trong khi đó, nhiều người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, thiếu nước sạch. Đặc biệt, do vướng rào cản địa lý, người dân ở các buôn làng xa trung tâm thường đi lại khó khăn, có nơi đi cả ngày đường mới tới bệnh viện lớn, trong khi chi phí mổ cao gây quá sức với hộ nghèo.

Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai bày tỏ: “Đục thủy tinh thể lấy đi khả năng làm nương rẫy của người trụ cột. Mổ miễn phí giúp họ quay lại sản xuất, thoát nghèo bền vững. Một người sáng mắt có thể nuôi cả gia đình. Vào các buôn làng tôi thấy, người mù thường cần một người thân bỏ việc để chăm. Khi sáng mắt, cả 2 người cùng lao động được. Người già đồng bào thiểu số bị mù thường tự ti, không dám ra khỏi nhà. Sáng mắt giúp họ tham gia sinh hoạt buôn làng, lễ hội trở lại. Chúng tôi chủ động làm để khi họ thấy được một ca mổ thành công ở buôn sẽ khiến cả buôn tin tưởng y học hiện đại, sẵn sàng đi khám các bệnh khác”.

Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản phẫu thuật cho một ca bị đục thủy tinh thể.

Được biết, Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản hiện là thành viên Hội đồng Y khoa – Hệ thống Y tế GEMs, chuyên gia hội chẩn các ca bệnh nhãn khoa khó của hệ thống. Với phong cách làm việc chuẩn mực, tận tâm và đầy trách nhiệm, Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản không chỉ trực tiếp thăm khám, phẫu thuật và điều trị cho người bệnh mà còn giữ vai trò là chuyên gia dẫn dắt chuyên môn của hệ thống.

Với uy tín học thuật và bề dày kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ luôn tận tình đào tạo, hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ bác sĩ trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ nhãn khoa vững mạnh cho Hệ thống Y tế GEMs. Trong từng ca khám và điều trị, bác sĩ luôn lắng nghe, phân tích cẩn trọng và tư vấn chuyên sâu, giúp người bệnh hiểu rõ tình trạng mắt của mình và lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu, an toàn và hiệu quả.