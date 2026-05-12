Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai chia sẻ về chương trình ‘Mắt sáng cộng đồng’

Tiền Lê

Theo ông Nguyễn Hoàng Bảo – Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai, chương trình "Mắt sáng cộng đồng" của bệnh viện sẽ hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo khi triển khai ở Tây Nguyên có ý nghĩa rất lớn khi đối tượng hỗ trợ là người cao tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/5, ông Nguyễn Hoàng Bảo – Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (Hệ thống Y tế GEMS) cho biết, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (phường Diên Hồng) đang triển khai chương trình “Mắt sáng cộng đồng” hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo vào các ngày thứ tư hàng tuần. Chương trình này sẽ được thực hiện từ nay đến hết năm 2026.

Ông Bảo chia sẻ, chương trình hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho các đối tượng là người cao tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

mt.jpg
Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản thăm khám cho bệnh nhân bị bệnh về mắt.

“Với người dân thuộc các đối tượng nêu trên nếu có biểu hiện mắt mờ, nhìn không rõ, đi lại khó khăn có thể đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai để khám sàng lọc vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Qua thăm khám nếu có chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh nhân sẽ được bệnh viện hỗ trợ mổ miễn phí”, ông Bảo cho hay.

Theo ông Bảo, chương trình "Mắt sáng cộng đồng" hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo khi triển khai ở Tây Nguyên có ý nghĩa rất lớn, vì đặc thù vùng này khiến bệnh về mắt trở thành rào cản phát triển. Chương trình này sẽ giải quyết gánh nặng y tế đặc thù của Tây Nguyên, bởi vùng này có tỷ lệ người mắc đục thủy tinh thể cao hơn mặt bằng chung do cường độ nắng mạnh, tia UV cao, khói bụi nông nghiệp, và dinh dưỡng kém. Trong khi đó, nhiều người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, thiếu nước sạch. Đặc biệt, do vướng rào cản địa lý, người dân ở các buôn làng xa trung tâm thường đi lại khó khăn, có nơi đi cả ngày đường mới tới bệnh viện lớn, trong khi chi phí mổ cao gây quá sức với hộ nghèo.

Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai bày tỏ: “Đục thủy tinh thể lấy đi khả năng làm nương rẫy của người trụ cột. Mổ miễn phí giúp họ quay lại sản xuất, thoát nghèo bền vững. Một người sáng mắt có thể nuôi cả gia đình. Vào các buôn làng tôi thấy, người mù thường cần một người thân bỏ việc để chăm. Khi sáng mắt, cả 2 người cùng lao động được. Người già đồng bào thiểu số bị mù thường tự ti, không dám ra khỏi nhà. Sáng mắt giúp họ tham gia sinh hoạt buôn làng, lễ hội trở lại. Chúng tôi chủ động làm để khi họ thấy được một ca mổ thành công ở buôn sẽ khiến cả buôn tin tưởng y học hiện đại, sẵn sàng đi khám các bệnh khác”.

tien-phong-1557.jpg
Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản phẫu thuật cho một ca bị đục thủy tinh thể.

Được biết, Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản hiện là thành viên Hội đồng Y khoa – Hệ thống Y tế GEMs, chuyên gia hội chẩn các ca bệnh nhãn khoa khó của hệ thống. Với phong cách làm việc chuẩn mực, tận tâm và đầy trách nhiệm, Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản không chỉ trực tiếp thăm khám, phẫu thuật và điều trị cho người bệnh mà còn giữ vai trò là chuyên gia dẫn dắt chuyên môn của hệ thống.

Với uy tín học thuật và bề dày kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ luôn tận tình đào tạo, hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ bác sĩ trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ nhãn khoa vững mạnh cho Hệ thống Y tế GEMs. Trong từng ca khám và điều trị, bác sĩ luôn lắng nghe, phân tích cẩn trọng và tư vấn chuyên sâu, giúp người bệnh hiểu rõ tình trạng mắt của mình và lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu, an toàn và hiệu quả.

Hệ thống Y tế GEMS gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Gia Lai (2A Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai); Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 Wừu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng (2A Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Bệnh viện Mắt Kon Tum (33 đường Triệu Việt Vương, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Tiền Lê
#mắt sáng cộng đồng #đục thủy tinh thể #Bệnh viện mắt #Tây Nguyên #miễn phí #hỗ trợ người nghèo #Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe