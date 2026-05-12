Xã hội

Kéo vó trên sông Mã lúc rạng sáng, 2 phụ nữ bị nước cuốn trôi

Viết Hà

TPO - Hai phụ nữ ở Sơn La bị nước cuốn mất tích trong lúc kéo vó trên sông Mã. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân...

Ngày 12/5, ông Lê Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Bó Sinh (Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 phụ nữ bị nước cuốn, khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích.

Vị trí 2 phụ nữ bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, tại khu vực sông Mã thuộc bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh, chị T.T.H (SN 2003) và L.T.T (SN 1991) rủ nhau đi kéo vó bắt cá trên sông Mã.

Trong lúc kéo vó, cả hai không may bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân.

Theo ông Lê Văn Quân, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân còn lại.

