Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tiến hành công tác nhân sự

Chiều 12/5, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Cụ thể, theo đề án được thông qua, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: Người đứng đầu tổ chức thành viên: 62 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: 34 vị;

293 vị là cá nhân tiêu biểu bao gồm: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 vị (trình Đại hội hiệp thương 92 vị, thiếu 4 vị sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị; Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); Đại diện các thành phần kinh tế: 55 vị (trình Đại hội hiệp thương 54 vị, thiếu 1 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (trình Đại hội hiệp thương 17 vị, thiếu 1 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp);

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 16 vị, trong đó Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 7 vị (chưa bao gồm trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 9 vị (trình Đại hội hiệp thương 7 vị, thiếu 2 vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Về cơ cấu kết hợp: người ngoài Đảng là 201 vị (tỷ lệ 50,62%); nữ là 93 vị (tỷ lệ 23,4%); Dân tộc thiểu số là 105 vị (tỷ lệ 26,5%); Tôn giáo là 78 vị (tỷ lệ 19,7%). Về trình độ: Đại học trở lên là 316 vị (tỷ lệ 81,6%). Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 vị (tỷ lệ 10,3%); Từ 41 - 60 tuổi là 179 vị (tỷ lệ 45,1%); Từ 61 tuổi trở lên là 177 vị (tỷ lệ 44,6%).

Sau khi đề án được thông qua, đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 vị, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp). Trong số này, có 309 vị tái cử (tỷ lệ 77,8%); giới thiệu mới là 88 vị (tỷ lệ 22,2%).

Chiều 12/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức hội nghị lần thứ nhất.