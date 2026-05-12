Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tiến hành công tác nhân sự

Trường Phong - Luân Dũng - Xuân Tùng - Như Ý

TPO - Chiều 12/5, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 12/5, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Như Ý.

Cụ thể, theo đề án được thông qua, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: Người đứng đầu tổ chức thành viên: 62 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: 34 vị;

293 vị là cá nhân tiêu biểu bao gồm: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 vị (trình Đại hội hiệp thương 92 vị, thiếu 4 vị sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị; Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); Đại diện các thành phần kinh tế: 55 vị (trình Đại hội hiệp thương 54 vị, thiếu 1 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (trình Đại hội hiệp thương 17 vị, thiếu 1 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp);

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 16 vị, trong đó Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 7 vị (chưa bao gồm trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 9 vị (trình Đại hội hiệp thương 7 vị, thiếu 2 vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Về cơ cấu kết hợp: người ngoài Đảng là 201 vị (tỷ lệ 50,62%); nữ là 93 vị (tỷ lệ 23,4%); Dân tộc thiểu số là 105 vị (tỷ lệ 26,5%); Tôn giáo là 78 vị (tỷ lệ 19,7%). Về trình độ: Đại học trở lên là 316 vị (tỷ lệ 81,6%). Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 vị (tỷ lệ 10,3%); Từ 41 - 60 tuổi là 179 vị (tỷ lệ 45,1%); Từ 61 tuổi trở lên là 177 vị (tỷ lệ 44,6%).

Sau khi đề án được thông qua, đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 vị, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp). Trong số này, có 309 vị tái cử (tỷ lệ 77,8%); giới thiệu mới là 88 vị (tỷ lệ 22,2%).

Chiều 12/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

#Đại hội MTTQ Việt Nam #Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI #Nhân sự #Công tác nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam

