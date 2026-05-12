Cần Thơ: Bệnh viện quốc tế bị bắt quả tang xả thải chưa xử lý ra môi trường

TPO - Ngày 12/5, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa kiểm tra và phát hiện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra bên ngoài môi trường.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phát hiện hoạt động xả thải của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều) có dấu hiệu gây ô nhiễm.

Tiến hành kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng ghi nhận, dù hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện vẫn hoạt động, tuy nhiên, một lượng lớn nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu giặt sấy đồ vải (drap giường, vỏ gối, quần áo bệnh nhân…) đã không được thu gom về hệ thống xử lý này. Thay vào đó, lượng nước thải trên được xả thẳng ra hệ thống thoát nước sinh hoạt chung của khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ.

Cơ quan chức năng TP Cần Thơ thu mẫu nước thải tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để kiểm tra. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Qua kiểm tra khu vực xung quanh bệnh viện, lực lượng chức năng ghi nhận nước thải phát sinh có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy 2 mẫu nước thải (tại điểm xả cuối khu giặt sấy và sau hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối ra môi trường) để phân tích, đánh giá chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Công an TP Cần Thơ yêu cầu phía Bệnh viện S.I.S phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, rà soát và thu gom triệt để các nguồn thải phát sinh, không để tái diễn tình trạng xả thải gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống cư dân.

Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đi vào hoạt động từ năm 2019 với quy mô 200 giường, là cơ sở y tế chuyên sâu về can thiệp đột quỵ và tim mạch tại khu vực miền Tây.

Cơ quan chức năng phát hiện nước thải từ khu vực giặt sấy đồ vải của bệnh viện thải trực tiếp không qua xử lý, ra hệ thống thoát nước sinh hoạt. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.