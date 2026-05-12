Cảnh bụi như lốc xoáy bên công trường nghìn tỷ

Huỳnh Thủy

TPO - Bụi đỏ cuồn cuộn như “lốc xoáy” từ đại công trường Khu công nghiệp Phú Xuân ở Đắk Lắk khiến nhiều hộ dân quanh khu vực sống khốn khổ suốt nhiều ngày qua. Chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng hoạt động do gây bụi, ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư xung quanh.

Bụi đỏ bay mù mịt như “lốc xoáy” cạnh công trường dự án khu công nghiệp ở Đắk Lắk.

Chiều 12/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Viết Cát, Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân tạm dừng hoạt động do gây bụi, ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư xung quanh.

Theo ông Cát, thời gian gần đây, khu vực quanh dự án xuất hiện tình trạng bụi đất bay mù mịt do hoạt động san gạt mặt bằng, vận chuyển đất đá nhưng không che chắn, tưới nước giảm bụi.

Ngay sau khi nhận phản ánh, UBND xã đã ban hành văn bản, mời nhà đầu tư cùng các đơn vị liên quan đến làm việc. Sau buổi làm việc, phía nhà đầu tư đã cho tạm dừng thi công và cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước khi thi công trở lại.

Trước đó, nhiều hộ dân sống quanh khu vực dự án phản ánh tình trạng bụi đỏ phát tán dày đặc từ công trường, phủ kín nhà cửa, cây cối và các tuyến đường xung quanh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và việc đi lại. Có nhà dân phải dùng lưới đen quây kín nhà cửa.

Nhà nằm sát khu vực dự án, chị Tâm An (buôn Tah, xã Cuôr Đăng) cho biết từ ngày công trình thi công, cuộc sống gia đình bị đảo lộn vì bụi bay khắp nơi.

“Chỉ cần mở cửa vài phút là bụi theo gió tạt thẳng vào nhà, phủ kín nền nhà, vật dụng sinh hoạt nên chúng tôi phải đóng kín cửa suốt ngày. Trẻ nhỏ, người già trong nhà thường xuyên ho, khó chịu vì bụi. Người dân hoàn toàn ủng hộ việc triển khai dự án phát triển kinh tế, nhưng chủ đầu tư phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, che chắn công trình và tưới nước giảm bụi”, chị An nói.

Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô hơn 313ha, tổng vốn đầu tư gần 2.477 tỷ đồng, được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 802 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Vào ngày 24/4/2026, dự án đã chính thức được khởi công tại xã Cuôr Đăng. Khu công nghiệp Phú Xuân được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực chế biến nông - lâm sản, điện tử, cơ khí chế tạo, logistics và năng lượng xanh

#Ô nhiễm #khu công nghiệp #Đắk Lắk #dự án #Phú Xuân #môi trường

