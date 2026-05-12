Iran tuyên bố mở rộng phạm vi phòng thủ eo biển Hormuz lên 500 km

TPO - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ tại eo biển Hormuz, khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với lãnh hải và lợi ích quốc gia của nước này.

Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh hôm thứ Ba (12/5) cho biết, Iran đã định nghĩa lại phạm vi hoạt động của tuyến đường thủy chiến lược Hormuz.

"Trước đây, eo biển Hormuz được định nghĩa là một khu vực giới hạn xung quanh các đảo như Hormuz và Hengam, nhưng hiện nay điều đó đã thay đổi", ông Akbarzadeh nói.

Theo quan chức IRGC, phạm vi chiến lược của eo biển đã được mở rộng, kéo dài từ bờ biển Jask và Sirik đến phía bên kia đảo Greater Tunb, tạo thành một khu vực hoạt động rộng lớn.

"Nói cách khác, eo biển Hormuz đã mở rộng và trở thành một khu vực hoạt động rộng lớn", ông lưu ý.

Theo ông, khu vực này hiện đã mở rộng từ chiều rộng khoảng 20-30 dặm trước đây lên hơn 200-300 dặm, tương đương khoảng 500 km, trải dài từ Jask, Sirik đến các đảo Qeshm và Greater Tunb.

Quan chức Iran khẳng định lực lượng vũ trang nước này đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong khu vực và sẽ không cho phép bất kỳ sự xâm phạm nào vào vùng biển hoặc lợi ích quốc gia.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran đang giám sát sát sao mọi động thái trong khu vực và sẽ phản ứng kiên quyết trước bất kỳ hành động xâm phạm nào", ông nói.

Ông Akbarzadeh cũng nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi giá.

"Chúng ta có thể đổ máu nhưng sẽ không từ bỏ một tấc đất nào. Lực lượng vũ trang sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và vùng biển của đất nước bằng toàn bộ sức mạnh", ông tuyên bố.

IRGC đồng thời khẳng định hành lang hàng hải an toàn duy nhất qua eo biển Hormuz là tuyến do Iran chỉ định, đồng thời cảnh báo sẽ có "phản ứng quyết liệt" đối với các tàu thuyền đi chệch hướng.

Kể từ đầu tháng 3, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Tehran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu.

Iran cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn sau khi Mỹ tuyên bố phong tỏa các tàu và cảng của Iran, động thái mà Tehran gọi là "bất hợp pháp và là hành vi cướp biển trên biển".

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời khiến giá dầu biến động mạnh trong thời gian qua.

Trong những tuần gần đây, Iran cho biết các tàu chiến Mỹ tìm cách tiếp cận vùng biển nước này nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Tehran tại Hormuz đã bị lực lượng Iran đẩy lùi bằng hỏa lực trực tiếp.

