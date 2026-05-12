Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

[Clip] Người đàn ông cầm vật giống súng cướp cửa hàng Circle K lúc rạng sáng

Nguyễn Dũng

TPO - Vào cửa hàng tiện lợi vào lúc rạng sáng, nghi phạm dùng vật giống súng đe dọa nhân viên cửa hàng tiện lợi Circle K ở TPHCM để cướp hơn 2 triệu đồng rồi tẩu thoát. Công an TPHCM đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cùng tang vật liên quan.

Clip vụ việc.

Ngày 12/5, Công an phường Bình Thới, TPHCM thông tin: khoảng 4h20 ngày 11/5, một người đàn ông đi xe máy Air Blade màu đỏ đen đến cửa hàng Circle K trên đường Dương Đình Nghệ.

Sau khi vào mua đồ, người này bất ngờ rút một vật giống súng đe dọa nhân viên để cướp tiền.

cuop.png
Người đàn ông cầm vật giống súng để uy hiếp nhân viên cửa hàng nhằm cướp tiền.

Nhân viên cửa hàng sau đó trình báo công an về việc bị cướp số tiền khoảng 2,2 triệu đồng.

Qua trích xuất camera và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bình Thới phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiến hành truy xét nghi phạm.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vương Vĩnh An (40 tuổi, ngụ TPHCM), thu giữ một số tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, An đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Qua kiểm tra, nghi phạm dương tính với chất Methamphetamine.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#cướp #Circle K #TPHCM #nghi phạm #công an #bắt giữ #tội phạm #Công an phường Bình Thới #Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát hình sự #Công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe