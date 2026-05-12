[Clip] Người đàn ông cầm vật giống súng cướp cửa hàng Circle K lúc rạng sáng

TPO - Vào cửa hàng tiện lợi vào lúc rạng sáng, nghi phạm dùng vật giống súng đe dọa nhân viên cửa hàng tiện lợi Circle K ở TPHCM để cướp hơn 2 triệu đồng rồi tẩu thoát. Công an TPHCM đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cùng tang vật liên quan.

Clip vụ việc.

Ngày 12/5, Công an phường Bình Thới, TPHCM thông tin: khoảng 4h20 ngày 11/5, một người đàn ông đi xe máy Air Blade màu đỏ đen đến cửa hàng Circle K trên đường Dương Đình Nghệ.

Sau khi vào mua đồ, người này bất ngờ rút một vật giống súng đe dọa nhân viên để cướp tiền.

Người đàn ông cầm vật giống súng để uy hiếp nhân viên cửa hàng nhằm cướp tiền.

Nhân viên cửa hàng sau đó trình báo công an về việc bị cướp số tiền khoảng 2,2 triệu đồng.

Qua trích xuất camera và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bình Thới phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiến hành truy xét nghi phạm.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vương Vĩnh An (40 tuổi, ngụ TPHCM), thu giữ một số tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, An đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Qua kiểm tra, nghi phạm dương tính với chất Methamphetamine.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.