TPHCM: Hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị xử phạt vi phạm giao thông

TPO - Trong quý 1/2026 đã có hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị xử phạt vi phạm giao thông. Trong đó, nhiều trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe phân khối lớn hoặc vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa gửi UBND 168 phường, xã, đặc khu và thủ trưởng 357 trường trên địa bàn thành phố về việc chỉ đạo rà soát học sinh vi phạm, phối hợp với gia đình để giáo dục, xử lý đúng quy trình.

Lực lượng công an trong một lần vào trường học kiểm tra tình trạng sử dụng phương tiện giao thông.

Đồng thời, các trường phải tăng cường nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị có nhiều trường hợp vi phạm kéo dài phải kiểm điểm lại công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông trong nhà trường. Kết quả xử lý, giáo dục học sinh vi phạm phải được báo cáo về sở trước ngày 29/5/2026.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TPHCM có thông báo gửi Sở GD&ĐT kèm danh sách 357 cơ sở giáo dục có học sinh, sinh viên vi phạm giao thông trong thời gian từ ngày 1/1 đến 28/2/2026. Danh sách bao gồm nhiều cấp học như THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường ngoài công lập, trung cấp và cao đẳng.

