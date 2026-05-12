Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM: Hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị xử phạt vi phạm giao thông

Nguyễn Dũng

TPO - Trong quý 1/2026 đã có hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị xử phạt vi phạm giao thông. Trong đó, nhiều trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe phân khối lớn hoặc vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa gửi UBND 168 phường, xã, đặc khu và thủ trưởng 357 trường trên địa bàn thành phố về việc chỉ đạo rà soát học sinh vi phạm, phối hợp với gia đình để giáo dục, xử lý đúng quy trình.

z7679688607691-a7b8ceb9579d3c37940e0072c55f78b7.jpg
Lực lượng công an trong một lần vào trường học kiểm tra tình trạng sử dụng phương tiện giao thông.

Đồng thời, các trường phải tăng cường nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị có nhiều trường hợp vi phạm kéo dài phải kiểm điểm lại công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông trong nhà trường. Kết quả xử lý, giáo dục học sinh vi phạm phải được báo cáo về sở trước ngày 29/5/2026.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TPHCM có thông báo gửi Sở GD&ĐT kèm danh sách 357 cơ sở giáo dục có học sinh, sinh viên vi phạm giao thông trong thời gian từ ngày 1/1 đến 28/2/2026. Danh sách bao gồm nhiều cấp học như THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường ngoài công lập, trung cấp và cao đẳng.

z7816795075894-9dff7372680182a8a0ac07ee4292141f.jpg
z7816796788154-a97aaccf1cac34ecc0535f29b96a314b.jpg
z7816798456875-400318452be08063263c23f90d769a29.jpg
z7816799809314-20f17a316287b057f775c0eae21f5fb8.jpg
z7816801437026-a15b2c0e104b00a2d134d5a8da6bc9dc.jpg
screenshot-2026-05-12-at-81512-17785503764472014089753.jpg
Danh sách 357 cơ sở giáo dục có học sinh vi phạm giao thông tại TPHCM.

Theo thống kê từ lực lượng CSGT TPHCM, trong quý 1/2026 đã có hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị xử phạt vi phạm giao thông. Nhiều trường hợp liên quan đến hành vi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe phân khối lớn hoặc vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Nguyễn Dũng
#giao thông #học sinh #TPHCM #vi phạm #giáo dục #Sở GD&ĐT TPHCMv #Phòng CSGT #Công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe