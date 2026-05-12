Ngày mai xét xử kẻ dùng súng AK giải cứu đồng bọn khiến một cán bộ Công an Quảng Ninh hy sinh

TPO - Ngày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo dự kiến, phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và các bị cáo liên quan sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15/5. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động qua nhiều địa phương, đồng thời các đối tượng còn cất giấu, vận chuyển vũ khí quân dụng để phục vụ việc giao dịch ma túy và chống trả lực lượng chức năng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 17/4/2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, với tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Trong quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng Công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội: Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài Bùi Đình Khánh, nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử về các tội danh liên quan như Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Che giấu tội phạm và một số tội danh khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ án từng gây chấn động dư luận do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng trong đường dây ma túy khi sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng thi hành công vụ. Phiên tòa dự kiến thu hút sự quan tâm lớn của dư luận tại Quảng Ninh và cả nước.