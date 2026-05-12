Thế giới

Lây lan virus hanta: WHO xác nhận ca mắc mới, bệnh viện Hà Lan cách ly nhiều nhân viên y tế

Minh Hạnh

TPO - Một bệnh viện ở Hà Lan đã cách ly 12 nhân viên như một biện pháp phòng ngừa, sau khi những người này xử lý máu và nước tiểu từ một bệnh nhân nhiễm virus hanta mà không tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt.

Hành khách được sơ tán khỏi tàu du lịch Hondius - nơi có ổ bệnh virus hanta - mang theo hành lý khi đến Căn cứ Không quân Eindhoven (Hà Lan). (Ảnh: Reuters)

Bệnh viện Radboudumc ở thành phố Nijmegen (Hà Lan) cho biết, các nhân viên y tế sẽ được cách ly trong 6 tuần. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm rất thấp và việc chăm sóc bệnh nhân sẽ vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Ngày 12/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tăng số ca nhiễm chủng Andes của virus hanta lên 9 ca, tăng 2 ca so với ngày hôm trước. WHO không nêu danh tính các ca nhiễm mới, nhưng con số này được đưa ra sau khi có thông báo về kết quả xét nghiệm dương tính của một người Tây Ban Nha và một công dân Mỹ.

Các quan chức y tế quốc tế đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus từ ổ dịch trên tàu du lịch hạng sang Hondius. Con tàu đã khởi hành đến Hà Lan sau khi cho những hành khách cuối cùng xuống tàu ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Virus này có thể gây tử vong, mặc dù các nhà chức trách cho biết nó không dễ lây lan từ người sang người nên ít có nguy cơ gây ra dịch bệnh.

Bệnh viện Radboudumc của Hà Lan đã tiếp nhận một bệnh nhân là một hành khách từ con tàu vào ngày 7/5.

"Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng diễn biến sự việc để rút kinh nghiệm và ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai", ông Bertine Lahuis, chủ tịch hội đồng điều hành của bệnh viện, cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 3 người - trong đó có 1 cặp vợ chồng người Hà Lan và 1 công dân Đức - đã tử vong kể từ khi ổ dịch virus hanta bùng phát. Loại virus này thường lây lan qua các loài gặm nhấm hoang dã nhưng cũng có thể lây truyền từ người sang người trong những trường hợp hiếm hoi tiếp xúc gần.

Ngoài 9 ca nhiễm được xác nhận, WHO ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm - một người tử vong trước khi được xét nghiệm, và một người ở Tristan da Cunha - hòn đảo xa xôi ở Nam Đại Tây Dương, nơi không có sẵn các xét nghiệm.

Tất cả các trường hợp nghi nhiễm đã được cách ly và quản lý dưới sự giám sát y tế nghiêm ngặt, giảm thiểu mọi nguy cơ lây lan thêm, người đứng đầu WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - cho biết trong một cuộc họp báo ở Madrid.

"Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy chúng ta đang chứng kiến ​​sự khởi đầu của một đợt bùng phát lớn hơn, nhưng tất nhiên tình hình có thể thay đổi và do thời gian ủ bệnh dài của virus. Có thể chúng ta sẽ thấy nhiều ca nhiễm hơn trong những tuần tới", ông nói.

Các ca bệnh mới

Tây Ban Nha thông báo vào cuối ngày 11/5, rằng một người Tây Ban Nha đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus hanta. Đây một trong số 14 người đang cách ly tại một bệnh viện quân sự ở Madrid. Bệnh nhân này bị sốt và khó thở nhưng tình trạng đã ổn định.

Các trường hợp được xác nhận cũng bao gồm một hành khách người Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi tàu cập cảng quần đảo Canary hôm 10/5. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết, hành khách này đang được chăm sóc đặc biệt nhưng trong tình trạng ổn định.

Các quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 11/5 cho biết, 18 hành khách từ tàu Hondius đã được đưa trở lại Mỹ và cách ly, trong đó một hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính yếu hiện đang ở trong một khu cách ly ở Nebraska.

Minh Hạnh
Reuters
