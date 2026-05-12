Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Chốt lịch về đích cho quảng trường gần 200 tỷ trên 'đất vàng' TP.Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau nhiều lẫn lỡ hẹn, dự án quảng trường văn hóa thể thao được đầu tư gần 200 tỷ đồng tại khu “đất vàng” 4 mặt tiền ở phường Vỹ Dạ, TP. Huế, dự kiến hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong hai tháng tới.

tp-c_1-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
Sau nhiều lần lỡ hẹn, dự án quảng trường văn hóa thể thao TP. Huế đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để bàn giao﻿, đưa vào sử dụng.
tp-2-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue-1.jpg
tp-2-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue-2.jpg
Những ngày giữa tháng 5, công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục bên trong khu nhà thi đấu nhằm bắt kịp tiến độ mới.
tp-c_3-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
Dự án được xây dựng trên khu đất Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cũ, tiếp giáp các tuyến đường Hà Huy Tập, Tố Hữu, Lý Tự Trọng và Bùi San, thuộc phường Vỹ Dạ, TP. Huế. Đây là khu vực được xem là “đất vàng” của trung tâm đô thị Huế ở phía nam sông Hương.
tp-c_4-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP. Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn gần 196 tỷ đồng. Dự án gồm hai hạng mục﻿ chính là xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài trời và cải tạo nhà thi đấu bên trong. Theo quy hoạch, quảng trường sau khi hoàn thành sẽ trở thành không gian công cộng phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn của địa phương. Khu quảng trường ngoài trời có sức chứa khoảng 10.000 người.
tp-c_5-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
Trong đó, gói thầu hạ tầng kỹ thuật﻿ bên ngoài gồm công viên cây xanh, quảng trường, sân bãi và hệ thống phụ trợ đã hoàn thành. Hạng mục còn lại là cải tạo khu nhà thi đấu được xây dựng cách đây hơn 20 năm. Theo thiết kế, công trình được chỉnh trang thành không gian văn hóa đa năng, mở rộng diện tích từ gần 12.000m2 lên hơn 19.500m2.
tp-c_6-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
Ban đầu, phần công viên, công trình ngoài trời dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025, còn toàn bộ dự án phải bàn giao dịp 30/4/2026 theo yêu cầu của UBND TP. Huế. Tuy nhiên, dự án không đảm bảo tiến độ. Phần công trình ngoài trời đã khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp lễ 2/9 năm ngoái.
tp-c_7-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
Theo chủ đầu tư, nguyên nhân chậm trễ do thời tiết bất lợi cuối năm 2024, vướng mắc giải phóng mặt bằng Trung tâm Huấn luyện thể thao TP. Huế và phát sinh﻿ nhiều nội dung phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình cải tạo công trình cũ.
tp-c_8-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
Ông Đặng Quang Ngọc - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP. Huế - cho biết: Theo hợp đồng ban đầu, hạng mục cải tạo nhà thi đấu phải hoàn thành vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, công trình không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng. Sau đó, thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao dịp 30/4 nhưng vẫn tiếp tục trễ hẹn.
tp-c_9-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
tp-c_9-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue-1.jpg
tp-c_9-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue-2.jpg
tp-c_9-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue-3.jpg
Theo ghi nhận thực tế, khu vực thi công cải tạo nhà thi đấu hiện vẫn còn ngổn ngang, dang dở. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã chỉ đạo rà soát tiến độ, làm rõ trách nhiệm đơn vị thi công và báo cáo phương án xử lý.
tp-c_9-1-quang-truong-van-hoa-the-thao-hue.jpg
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP. Huế, nhà thầu hiện cam kết chậm nhất đến ngày 30/6 sẽ cơ bản hoàn thành công trình; sau đó hoàn tất nghiệm thu để đến ngày 15/7 tới có thể bàn giao, đưa vào vận hành toàn bộ dự án. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới về không gian công cộng, góp phần hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao tại TP. Huế.
Ngọc Văn
#quảng trường văn hóa #thể thao #phường Vỹ Dạ #nhà thi đấu #công viên #ngoài trời #chậm tiến độ #trễ hẹn #công trình #hạ tầng #đô thị #văn hóa #bàn giao #thi công #dự án #TP. Huế #đất vàng #đường Hà Huy Tập

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe