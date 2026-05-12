Chốt lịch về đích cho quảng trường gần 200 tỷ trên 'đất vàng' TP.Huế

TPO - Sau nhiều lẫn lỡ hẹn, dự án quảng trường văn hóa thể thao được đầu tư gần 200 tỷ đồng tại khu “đất vàng” 4 mặt tiền ở phường Vỹ Dạ, TP. Huế, dự kiến hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong hai tháng tới.
Những ngày giữa tháng 5, công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục bên trong khu nhà thi đấu nhằm bắt kịp tiến độ mới.
Theo ghi nhận thực tế, khu vực thi công cải tạo nhà thi đấu hiện vẫn còn ngổn ngang, dang dở. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã chỉ đạo rà soát tiến độ, làm rõ trách nhiệm đơn vị thi công và báo cáo phương án xử lý.