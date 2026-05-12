Sự thật vụ việc cụ ông ngoài 70 tuổi bị người thân lén đưa đến chùa rồi bỏ lại

Nguyễn Hoàn

TPO - Sư trụ trì chùa Đồng, xã Lạc Phượng (TP Hải Phòng) cho biết, một người phụ nữ đã liên hệ với nhà chùa thừa nhận là người đã đưa bố đẻ (ngoài 70 tuổi) đến nhờ chùa cưu mang vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Video: Camera giám sát ghi lại vụ việc cụ ông bị người thân lén đưa đến cổng chùa rồi bỏ lại


Ngày 12/5, đại diện UBND xã Lạc Phượng (TP Hải Phòng) xác nhận, địa phương đã phối hợp với trụ trì chùa Đồng hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra hai ngày trước.

Trong khi đó sư thầy Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Đồng (xã Lạc Phượng) cũng thông tin với phóng viên, trưa 10/5, nhà chùa phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên chùa cùng tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Kiểm tra camera an ninh, sư thầy Thích Quảng Văn phát hiện chiếc ôtô biển vàng mang BKS 29F-xx dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau xuống xe trước.

Ngay sau đó một ông cụ bước xuống xe, lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.

Ông cụ ngoài 70 tuổi được người thân đưa đến chùa Đồng, xã Lạc Phượng (TP Hải Phòng) ngày 10/5.

Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết, nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han nhưng ông cụ không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ, nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh.

Trụ trì chùa Đồng cho biết, đến tối 10/5, một phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất áy náy vì đã đưa bố đẻ đến chùa do hoàn cảnh quá khó khăn. Người phụ nữ chia sẻ, mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận, gia đình đã bán hết nhà cửa, kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ, hoàn cảnh rất éo le.

Do hoàn cảnh khó khăn nên người phụ nữ không thể chăm sóc bố và nảy sinh ý định đem bố đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên, người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng tư trang và mẩu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang.
" Người phụ nữ đưa cụ ông này tới chùa đến từ Hà Nội", sư thày Thích Quảng Văn nói.

Ông cụ nằm nghỉ trong khuôn viên chùa Đồng cùng tư trang và mẩu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang.

Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết, nhà chùa cũng có vài trường hợp dưỡng lão nhưng các cụ đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này phải nằm một chỗ và cần người chăm sóc sức khỏe riêng nên nhà chùa không đủ điều kiện chăm sóc.

Nhà chùa đang liên hệ với một số chùa ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông cụ.

