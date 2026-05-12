Thông tin mới vụ yêu cầu ‘giấy khai sinh’ cho 80 kg xác ve sầu khô

TPO - "Sáng nay, chủ sở hữu 80 kg xác ve sầu khô đã có mặt tại Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, để phối hợp lực lượng chức năng làm rõ nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên theo quy định", đại diện lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại một buổi làm việc giữa lực lượng chức năng và nhà xe liên quan đến việc vận chuyển xác ve sầu khô.

Trong video, phía nhà xe liên tục thắc mắc về việc bị yêu cầu xuất trình giấy tờ đối với số hàng hóa trên xe. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, kéo theo nhiều ý kiến phản hồi trái chiều trên mạng xã hội.

Hình ảnh cắt từ video ghi lại cảnh lực lượng chức năng thu giữ 9 bao chứa xác ve sầu trên xe khách.

Sáng 12/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, xác nhận lực lượng chức năng trong clip thuộc cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1. Vị trí lực lượng chức năng làm việc tại km21, Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 10/5, đơn vị nhận được thông tin từ lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về việc phát hiện xe khách Phong Hiền, chuyên tuyến Lạng Sơn – Sơn La đang vận chuyển lượng lớn xác ve sầu khô.

Có mặt tại hiện trường, cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 đã yêu cầu nhà xe xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, nhà xe không đáp ứng được yêu cầu về giấy tờ liên quan.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai nhận 9 bao với tổng khối lượng 80 kg xác ve sầu khô trên được thuê vận chuyển từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn, với giá cước 200.000 đồng/bao. Khi lực lượng chức năng yêu cầu liên hệ với chủ hàng để đến làm việc, chủ hàng không có mặt.

Do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ 9 bao xác ve sầu khô đã được đưa về Đội Quản lý thị trường số 1 để tạm giữ, niêm phong, chờ chủ hàng đến làm việc và xử lý theo quy định. Sau đó video về việc thu giữ số tang vật trên xuất hiện trên mạng xã hội cùng nhiều bình luận sai sự thật.

Qua kiểm tra, 9 bao hàng đều chở xác ve sầu khô.

Đội Quản lý thị trường số 1 đang tổng hợp để báo cáo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông tin với cơ quan chức năng tiến hành xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 thông tin thêm, theo quy định của pháp luật, xác ve sầu, còn được gọi trong Đông y là thuyền thoái, là một loại dược liệu, không thuộc danh mục hàng cấm.

“Tuy nhiên, khi lưu thông trên thị trường với số lượng lớn, đặc biệt là phục vụ mục đích xuất khẩu hoặc cung ứng cho các cơ sở Đông y, hàng hóa bắt buộc phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ”, ông Hà nói.

Theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1, đối với hàng hóa được thu mua từ người dân hoặc người đi rừng, chủ hàng cần có bản kê thu mua, hợp đồng thu mua kèm tài liệu chứng minh nguồn gốc, như bản cam kết về địa điểm thu hái tại địa phương.

Đối với các giao dịch thương mại, nhất là khi cung cấp cho công ty dược hoặc cơ sở kinh doanh lớn, hàng hóa cần có hóa đơn bán hàng theo quy định.

Trong quá trình vận chuyển trên đường, chủ hàng hoặc người vận chuyển cần mang theo giấy tờ chứng minh xuất xứ, bản kê chi tiết về số lượng, khối lượng và quy cách đóng gói hàng hóa.

Lực lượng chức năng thuộc Đội Quản lý thị trường số 1 đang thu giữ 9 bao hàng chứa xác ve sầu khô, đồng thời làm việc với chủ hàng.

“Sáng nay (ngày 12/5), chủ hàng đã đến trụ sở đội để làm việc và xuất trình các giấy tờ có liên quan. Trong trường xuất trình được giấy tờ hợp lệ chúng tôi sẽ trao trả lại số hàng trên”.

Tuy nhiên, nếu chủ hàng không chứng minh được nguồn gốc, Đội Quản lý thị trường số 1 có quyền xử lý số hàng trên theo quy định của pháp luật. Với hành vi vi phạm, chủ hàng và nhà xe có thể bị xử phạt mức cao nhất lên đến 50 triệu đồng.