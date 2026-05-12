Cận cảnh công trình mở rộng đường ven con sông lớn thứ hai TP. Huế

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ đoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà cũ (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài hơn 7,58km, tổng mức đầu tư ban đầu gần 117 tỷ đồng.
Công trình triển khai từ cuối năm 2022, dự kiến thời gian thực hiện 4 năm kể từ ngày khởi công. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần kết nối đi lại, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy giao thương ven sông Bồ.
Ông Hồ Hữu Phú - Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 - cho biết, đến nay toàn tuyến đã hoàn thiện thảm bê tông nhựa khoảng 6.000m/7.580m. Trong đó có khoảng 1.100m đoạn qua phường Hương Văn cũ được tận dụng mặt đường hiện hữu và chỉ sửa chữa cục bộ các vị trí hư hỏng, lún sụt. Khoảng 600m còn lại tại khu vực Hương Toàn đang tiếp tục hoàn thiện nền đường và móng cấp phối đá dăm. Riêng đoạn qua khu vực Tứ Hạ dài khoảng 1,2km đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, hiện tiếp tục thi công vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng. Tổng khối lượng thực hiện toàn dự án đạt hơn 85%.