Cận cảnh công trình mở rộng đường ven con sông lớn thứ hai TP. Huế

TPO - Sau nhiều năm thi công, tuyến đường ven sông Bồ - con sông lớn thứ hai của TP. Huế - dần rõ hình hài với nhiều kilomet mặt đường được mở rộng, nâng cấp, thảm nhựa phẳng phiu, làm thay đổi diện mạo giao thông cho các phường, xã phía bắc TP. Huế.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ đoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà cũ (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài hơn 7,58km, tổng mức đầu tư ban đầu gần 117 tỷ đồng.

Công trình triển khai từ cuối năm 2022, dự kiến thời gian thực hiện 4 năm kể từ ngày khởi công. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần kết nối đi lại, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy giao thương ven sông Bồ.

Tuyến đường ven sông Bồ được mở rộng, thảm nhựa sau thời gian dài thi công dang dở.

Nhiều đoạn tuyến ven sông Bồ từng ngập bụi bặm, lầy lội nay được thảm nhựa phẳng phiu.

Các hạng mục kỹ thuật trên tuyến đường ven sông Bồ tiếp tục được hoàn thiện sau khi phần nền và mặt đường đã thi công xong.

Diện mạo mới của tuyến đường ven con sông lớn thứ hai TP. Huế.

Tuyến đường ven sông Bồ được kỳ vọng tạo động lực kết nối giao thông cho khu vực phía bắc TP. Huế.

Một số đoạn tuyến qua "điểm nghẽn" khu vực Tứ Hạ đã hoàn thành thảm nhựa, xe cộ lưu thông thuận lợi.