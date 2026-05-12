Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cận cảnh công trình mở rộng đường ven con sông lớn thứ hai TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau nhiều năm thi công, tuyến đường ven sông Bồ - con sông lớn thứ hai của TP. Huế - dần rõ hình hài với nhiều kilomet mặt đường được mở rộng, nâng cấp, thảm nhựa phẳng phiu, làm thay đổi diện mạo giao thông cho các phường, xã phía bắc TP. Huế.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ đoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà cũ (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài hơn 7,58km, tổng mức đầu tư ban đầu gần 117 tỷ đồng.

Công trình triển khai từ cuối năm 2022, dự kiến thời gian thực hiện 4 năm kể từ ngày khởi công. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần kết nối đi lại, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy giao thương ven sông Bồ.

tp-c_2-duong-ven-song-bo.jpg
Tuyến đường ven sông Bồ được mở rộng, thảm nhựa sau thời gian dài thi công dang dở.
tp-c_3-duong-ven-song-bo.jpg
Nhiều đoạn tuyến ven sông Bồ từng ngập bụi bặm, lầy lội nay được thảm nhựa phẳng phiu.
5-duong-ven-song-bo.jpg
Các hạng mục kỹ thuật trên tuyến đường ven sông Bồ tiếp tục được hoàn thiện sau khi phần nền và mặt đường đã thi công xong.
tp-4-duong-ven-song-bo.jpg
Diện mạo mới của tuyến đường ven con sông lớn thứ hai TP. Huế.
tp-c_6-duong-ven-song-bo.jpg
Tuyến đường ven sông Bồ được kỳ vọng tạo động lực kết nối giao thông cho khu vực phía bắc TP. Huế.
tp-c_7-duong-ven-song-bo-2.jpg
Một số đoạn tuyến qua "điểm nghẽn" khu vực Tứ Hạ đã hoàn thành thảm nhựa, xe cộ lưu thông thuận lợi.

Ông Hồ Hữu Phú - Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 - cho biết, đến nay toàn tuyến đã hoàn thiện thảm bê tông nhựa khoảng 6.000m/7.580m. Trong đó có khoảng 1.100m đoạn qua phường Hương Văn cũ được tận dụng mặt đường hiện hữu và chỉ sửa chữa cục bộ các vị trí hư hỏng, lún sụt. Khoảng 600m còn lại tại khu vực Hương Toàn đang tiếp tục hoàn thiện nền đường và móng cấp phối đá dăm. Riêng đoạn qua khu vực Tứ Hạ dài khoảng 1,2km đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, hiện tiếp tục thi công vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng. Tổng khối lượng thực hiện toàn dự án đạt hơn 85%.

Ngọc Văn
#sông Bồ #đường ven sông #TP. Huế #Hương Trà #Kim Trà #Tứ Hạ #Hương Văn #phía bắc Huế #diện mạo #khởi sắc #dự án giao thông #thảm nhựa #giải phóng mặt bằng #hạ tầng giao thông #chỉnh trang đô thị #Hue-S #sạt lở bờ sông #Ban QLDA #khu vực 2 #kết nối #giao thông Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe