Hành trình nhân ái tiếp sức cho 'rốn lũ' Thượng Đức

TPO - Ngày 11/5, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình Hành trình nhân ái vì cộng đồng năm 2026, “cõng” yêu thương đến với người dân và học sinh ở rốn lũ Thượng Đức.
Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được khám mắt và được nhận các phần quà dinh dưỡng. Các bác sĩ kiểm tra thị lực, phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến mắt và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các em.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là chuỗi gian hàng trải nghiệm và phục vụ miễn phí dành cho học sinh như: gian hàng tô tượng, gian hàng nước uống, quà tặng miễn phí, cắt tóc miễn phí cùng nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi, trải nghiệm sáng tạo...
Đây là nơi sinh sống của khoảng 75 hộ dân, đa phần là các người lớn tuổi, các hộ đơn thân. Trong đợt mưa lũ năm 2025, toàn bộ thôn bị ngập lụt nghiêm trọng, nhà cửa, của cải của người dân đều bị cuốn trôi.