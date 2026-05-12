Hành trình nhân ái tiếp sức cho 'rốn lũ' Thượng Đức

Giang Thanh

TPO - Ngày 11/5, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình Hành trình nhân ái vì cộng đồng năm 2026, “cõng” yêu thương đến với người dân và học sinh ở rốn lũ Thượng Đức.

Năm nay, Hành trình nhân ái﻿ vì cộng đồng" dừng chân tại "rốn lũ" Thượng Đức. Đây là năm thứ 7 liên tiếp chương trình tổ chức chuỗi hoạt động trợ giúp nhân đạo dành cho người dân, học sinh tại các xã khó khăn của TP. Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh
Tại Trường TH và THCS Đại Sơn, hàng chục suất quà Cùng em đến trường đã được trao tặng cho các em nhỏ là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trên địa bàn xã. Qua đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao 43 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng), 55 thẻ bảo hiểm y tế, cùng hàng trăm suất quà là balo, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm…
Ngoài ra, 20 chiếc xe đạp mới cũng được trao tặng cho các em học sinh khó khăn, ở các thôn xa khu vực trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các em trên hành trình đến lớp. Nhà ở thôn Đầu Gò, mỗi ngày, em Nguyễn Thị Kim Hương (lớp 6/1, Trường TH và THCS Đại Sơn) phải cuốc bộ đường núi vài km để đến bến, đi thuyền qua sông; sau đó lại mất thêm gần nửa tiếng đồng hồ để đến lớp.
“Có chiếc xe đạp này, ngày ngày em có thể tự đạp xe đến lớp. Con đường đến trường nhờ đó bớt vất vả hơn”, Hương nói.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ﻿ thành phố cùng các mạnh thường quân đã bàn giao thiết bị hỗ trợ Bếp ăn bán trú và các hoạt động bán trú cho nhà trường như: máy lọc nước, máy sấy khay thức ăn, chăn, gối, tủ đông, quạt hơi nước…, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, học tập và sinh hoạt cho học sinh tại địa phương.
Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được khám mắt và được nhận các phần quà dinh dưỡng. Các bác sĩ kiểm tra thị lực, phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến mắt và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các em.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là chuỗi gian hàng trải nghiệm và phục vụ miễn phí dành cho học sinh như: gian hàng tô tượng, gian hàng nước uống, quà tặng miễn phí, cắt tóc miễn phí cùng nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi, trải nghiệm sáng tạo...
Vượt con đường núi ngoằn ngoèo, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ còn mang theo 50 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng) đến với người dân thôn Đầu Gò – thôn khó khăn nhất của xã Thượng Đức.
Đây là nơi sinh sống của khoảng 75 hộ dân, đa phần là các người lớn tuổi, các hộ đơn thân. Trong đợt mưa lũ năm 2025, toàn bộ thôn bị ngập lụt nghiêm trọng, nhà cửa, của cải của người dân đều bị cuốn trôi.
Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cũng khánh thành và bàn giao công trình nhà Chữ thập đỏ trị giá 110 triệu đồng cho bà Lê Thị Bích Ngọc (65 tuổi, thôn Đầu Gò, xã Thượng Đức). Bà Ngọc là hộ đơn thân, căn nhà cũ của bà đã bị cuốn trôi trong đợt mưa lũ tháng 10/2025.
Theo ông Trương Văn Vôn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Đức, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đã đến với những vùng xa, vùng khó của xã, đem đến cho người dân và học sinh sự tiếp sức, động viên về vật chất và cả tinh thần, giúp người dân và học sinh vượt qua khó khăn trước mắt, vươn lên trong cuộc sống và học tập.
Ông Lê Tấn Minh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cho hay, chương trình “Hành trình nhân ái vì cộng đồng năm 2026” với tổng trị giá gần 700 triệu đồng, tiếp tục khẳng định tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đồng thời, lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân ái trong cộng đồng. “Trong Tháng Nhân đạo﻿ năm nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục huy động sự chung tay của cộng đồng vì mục tiêu chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo", ông Minh nói
#Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng #Đà Nẵng #Tháng Nhân đạo #Thượng Đức #quà tặng #học sinh #vùng lũ #rốn lũ #nhà chữ thập đỏ

