Vì sao loạt cán bộ khuyến nông điều về cấp xã bị treo lương

TPO - 77 viên chức thuộc Trung tâm Khuyến nông ở Vĩnh Long được điều chuyển về cấp xã công tác, nhưng tới nay vẫn bị nợ lương.

Bà T.T.T là 1 trong 77 viên chức thuộc Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long được điều chuyển về làm việc tại các Trung tâm Dịch vụ công trực thuộc UBND cấp xã. Bà T. cho biết, trong thông báo gửi mọi người, Trung tâm Khuyến nông thông tin đã trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho viên chức đến hết tháng 2/2026. Trung tâm đề nghị UBND cấp xã tiếp nhận nhân sự và trả lương từ tháng 3/2026. Tuy nhiên, thực tế đến nay bà T và 76 trường hợp còn lại chưa được trả lương tháng 3/2026.



Vĩnh Long chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực Trung tâm Khuyến nông về cấp xã.

Theo tìm hiểu của phóng viên, UBND các xã - nơi tiếp nhận những viên chức được chuyển từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cho rằng do cuối tháng 3 họ mới có danh sách nhân sự nói trên của Sở Nội vụ, nên họ chưa có nguồn cũng như chưa có cơ sở để chi trả lương cho những nhân sự này. Vướng mắc trên còn dẫn đến việc lương tháng 4, 5 của những viên chức nói trên cũng chưa được thanh toán.

“Không có lương mấy tháng liền, cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng. Điều khó hiểu là trong khi các trường hợp khác như lĩnh vực văn hóa, y tế cũng điều chuyển như vậy nhưng họ được trả lương đầy đủ”, một cán bộ khuyến nông được chuyển về xã chia sẻ.

Cũng theo cán bộ này thì vướng mắc trên xuất phát từ quyết định chuyển giao biên chế nhân sự không đồng bộ trong các cơ quan nhà nước.

Cụ thể, trong quyết định ngày 27/2/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long về chuyển giao biên chế, 77 viên chức từ Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường được đưa về các Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Triển khai quyết định trên, một tháng sau đó, tức ngày 30/3/2026, Sở Nội vụ Vĩnh Long mới có quyết định điều chuyển 77 viên chức trên đến các Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND cấp xã. Ngày 1/4/2026, các trung tâm dịch vụ công thuộc UBND cấp xã được thành lập.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, do có sự khác nhau về thời điểm có hiệu lực của 2 quyết định trên, nên Trung tâm Khuyến nông chưa thanh toán lương tháng 3 cho 77 viên chức.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long phối hợp cho ý kiến hướng dẫn về chi trả tiền lương, phụ cấp tháng 3/2026 cho 77 viên chức nói trên.