Xã hội

Lâm Đồng chuyển đổi hơn 5,4ha rừng để triển khai công trình khẩn cấp

Thái Lâm

TPO - HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 5,4ha rừng để triển khai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở trên quốc lộ 28. Trong diện tích này, phần lớn là rừng tự nhiên hỗn giao gỗ và tre nứa.

Ngày 12/5, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030 tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) và thống nhất thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở trên quốc lộ 28, đoạn Km43+500 đến Km60+000.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tại kỳ họp, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình khẩn cấp, khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 ÷ Km60+000, quốc lộ 28.

Theo nghị quyết, tổng diện tích rừng chuyển đổi hơn 5,48ha, trong đó 5,3ha là đất rừng sản xuất, còn lại 0,1ha nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Diện tích chuyển đổi chủ yếu là rừng tự nhiên hỗn giao gỗ và tre nứa với hơn 5,43ha, phần còn lại là rừng trồng.

Trước đó, cuối năm 2025, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý sạt lở, đảm bảo lưu thông.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng, đây là công trình cấp thiết nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, HĐND đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu, triển khai đúng phạm vi, vị trí và ranh giới được phê duyệt, bảo đảm đúng quy định.

