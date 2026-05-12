Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng tiếp tục bố trí 144 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ đi làm xa

Thái Lâm

TPO - Lâm Đồng tiếp tục bố trí khoảng 144 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ và người lao động ở xa, trong đó mức hỗ trợ thuê nhà lên tới 3 triệu đồng/tháng.

Ngày 12/5, ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện có khoảng 1.794 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ các địa phương chuyển về làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, nhiều người phải thuê nhà trọ, đi làm xa nơi ở hoặc di chuyển quãng đường dài khiến chi phí tăng đáng kể.

z6803224907514-abce34480b3718886746aff9902c4bc6.jpg
Lâm Đồng có gần 1.800 người từ các địa phương chuyển về làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.

Trước đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 2 nghị quyết hỗ trợ trong năm 2025 nhằm giúp cán bộ ổn định đời sống sau sáp nhập, với tổng kinh phí thực hiện trong 12 tháng (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026) hơn 186 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh chi hơn 150 tỷ đồng, cấp xã hơn 35 tỷ đồng.

Hôm nay (12/5) tại kỳ họp kỳ họp thứ 2, UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá, chính sách hỗ trợ đã góp phần giúp bộ máy hành chính vận hành ổn định.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ vẫn chưa sắp xếp được nơi ở lâu dài, áp lực đi lại và chi phí sinh hoạt vẫn lớn.

a-352a87961.jpg
HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 2.

Thông qua biểu quyết tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết kéo dài chính sách hỗ trợ thêm 12 tháng đối với cán bộ thuộc tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ) được điều động về làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.

Cụ thể, cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính cấp tỉnh được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 2 triệu đồng/tháng tiền đi lại. Đối với cán bộ được điều động, biệt phái về cấp xã, mức hỗ trợ đi lại từ 1-2 triệu đồng/tháng tùy khoảng cách. Trường hợp vừa phải thuê nhà, vừa di chuyển từ 30km trở lên sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #hỗ trợ cán bộ #sáp nhập #chi phí đi lại #đời sống cán bộ #tổ chức hành chính #chính sách hỗ trợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe