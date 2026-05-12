Lâm Đồng tiếp tục bố trí 144 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ đi làm xa

TPO - Lâm Đồng tiếp tục bố trí khoảng 144 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ và người lao động ở xa, trong đó mức hỗ trợ thuê nhà lên tới 3 triệu đồng/tháng.

Ngày 12/5, ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện có khoảng 1.794 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ các địa phương chuyển về làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, nhiều người phải thuê nhà trọ, đi làm xa nơi ở hoặc di chuyển quãng đường dài khiến chi phí tăng đáng kể.

Trước đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 2 nghị quyết hỗ trợ trong năm 2025 nhằm giúp cán bộ ổn định đời sống sau sáp nhập, với tổng kinh phí thực hiện trong 12 tháng (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026) hơn 186 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh chi hơn 150 tỷ đồng, cấp xã hơn 35 tỷ đồng.

Hôm nay (12/5) tại kỳ họp kỳ họp thứ 2, UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá, chính sách hỗ trợ đã góp phần giúp bộ máy hành chính vận hành ổn định.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ vẫn chưa sắp xếp được nơi ở lâu dài, áp lực đi lại và chi phí sinh hoạt vẫn lớn.

Thông qua biểu quyết tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết kéo dài chính sách hỗ trợ thêm 12 tháng đối với cán bộ thuộc tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ) được điều động về làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.

Cụ thể, cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính cấp tỉnh được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 2 triệu đồng/tháng tiền đi lại. Đối với cán bộ được điều động, biệt phái về cấp xã, mức hỗ trợ đi lại từ 1-2 triệu đồng/tháng tùy khoảng cách. Trường hợp vừa phải thuê nhà, vừa di chuyển từ 30km trở lên sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng.

