Mất hơn 1,1 tỷ đồng khi nhờ bạn mua Mercedes GLC 300 giá rẻ

TPO - Sau khi chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng của bạn, Phạm Trung Nghĩa đã dùng trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 12/5, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng một đối với Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, trú phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Trung Nghĩa. Ảnh CA.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2022, thông qua mối quan hệ xã hội, Nghĩa quen biết với anh L (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk). Nghĩa nhiều lần chủ động rủ người này đi ăn uống và giới thiệu quen biết nhiều người làm cán bộ khu vực miền Nam.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023, vì cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Nghĩa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh L. Nghĩa đưa thông tin gian dối là bản thân quen biết với một số người làm việc tại Hải quan TP Hồ Chí Minh có bán lô xe ô tô Mercedes GLC 300 giá rẻ.

Vì tin tưởng nên anh L đã chuyển khoản cho Nghĩa hơn 1,1 tỷ đồng để nhờ mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên thì Nghĩa đã chiếm đoạt để trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, đến ngày 4/5, lực lượng công an đã truy tìm được Nghĩa khi đang ẩn náu tại phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.