Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Áo từ chối nhượng bộ, điều tiêm kích chặn máy bay trinh sát Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Áo cho biết đã điều động máy bay Eurofighter Typhoon để chặn các máy bay do thám của Không quân Mỹ xâm phạm không phận nước này trái phép.

thumbs-b-c-ae944e3adbcaa187f379499d74841a96.jpg
(Ảnh: Anadolu)

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer, vụ việc xảy ra ngày 10 và 11/5.

Hai máy bay PC-12 của Không quân Mỹ đã bay qua dãy núi Totes Gebirge ở Áo hai lần.

PC-12 là loại máy bay cánh quạt thường được sử dụng cho các nhiệm vụ giám sát và trinh sát.

Sau khi bị các máy bay Eurofighter Typhoon chặn lại, các máy bay Mỹ đã quay trở lại Đức.

Ông Bauer cho biết, vụ việc sẽ được “giải quyết thông qua các kênh ngoại giao”.

Áo đã tăng cường giám sát không phận của mình trong những tháng gần đây. Tháng trước, Áo đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc cấp quyền bay qua không phận cho những máy bay tham gia chiến dịch ở Iran, viện dẫn lập trường trung lập lâu dài của mình.

“Chúng tôi không phải là một phần trong chính sách hỗn loạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và không được nhượng bộ dù chỉ một inch”, Phó Thủ tướng Áo Andrea Babler nói vào thời điểm đó, theo hãng tin Anadolu. "Tính trung lập là một tài sản quý giá của chúng tôi. Nói không với chiến tranh”.

Minh Hạnh
Anadolu Agency
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Áo #máy bay trinh sát Mỹ #chiến dịch quân sự #xung đột Mỹ - Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe