Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

Quỳnh Như

TPO - Đại sứ Iran tại Trung Quốc Rahmani Fazli cho rằng Bắc Kinh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Rahmani Fazli cho biết Bắc Kinh đang được xem là một bên trung gian tiềm năng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran.

"Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng giữa Tehran và Washington, nhưng vai trò trung gian hòa giải không nên trở thành công cụ để gây áp lực lên Iran", ông nói.

Những phát biểu này được đưa ra sau chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và ngay trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo CNN, các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết Washington khó đưa ra quyết định lớn liên quan đến cuộc xung đột trước khi chuyến đi của ông Trump kết thúc.

china-us-iran-flags-getty-1232.jpg

Đại sứ Fazli cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Araghchi diễn ra trong bối cảnh Iran muốn tái định hình vị thế ngoại giao sau cuộc xung đột gần đây với Mỹ và Israel, thay vì chỉ phản ứng bằng các biện pháp quân sự hoặc chiến thuật ngắn hạn.

Theo quan chức này, Iran đang tìm cách củng cố lập trường ngoại giao thông qua hợp tác với các đối tác chiến lược trong giai đoạn hậu chiến. Ông cũng cho rằng Trung Quốc nhìn nhận cuộc khủng hoảng từ góc độ kiềm chế chiến tranh và ngăn chặn nguy cơ mất ổn định an ninh khu vực, thay vì gây sức ép lên Tehran.

"Trong quá trình quản lý giai đoạn hậu chiến, Iran không chỉ dựa vào các phản ứng tạm thời mà còn tìm cách định hình lại lập trường ngoại giao thông qua việc hợp tác với các đối tác chiến lược. Trung Quốc không nhìn nhận cuộc khủng hoảng từ góc độ gây áp lực lên Iran, mà từ quan điểm kiềm chế chiến tranh và ngăn chặn sự sụp đổ của an ninh khu vực", IRNA dẫn lời ông Fazli.

Liên quan đến eo biển Hormuz, quan chức Iran lưu ý rằng, các biện pháp an ninh của Iran tại tuyến đường thủy mang tính phòng thủ chứ không phải chống lại hoạt động thương mại.

CNN trước đó đưa tin Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về sự cần thiết của một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, hai bên đã thảo luận về tình hình khu vực cũng như các nỗ lực của Islamabad nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Tehran. Pakistan hiện được xem là một trong những bên trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Quỳnh Như
CNN, IRNA
#Trung Quốc #Mỹ #Iran #hòa giải #đối thoại #eo biển Hormuz #ngoại giao #ngừng bắn #xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe