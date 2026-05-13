Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

TPO - Đại sứ Iran tại Trung Quốc Rahmani Fazli cho rằng Bắc Kinh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Rahmani Fazli cho biết Bắc Kinh đang được xem là một bên trung gian tiềm năng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran.

"Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng giữa Tehran và Washington, nhưng vai trò trung gian hòa giải không nên trở thành công cụ để gây áp lực lên Iran", ông nói.

Những phát biểu này được đưa ra sau chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và ngay trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo CNN, các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết Washington khó đưa ra quyết định lớn liên quan đến cuộc xung đột trước khi chuyến đi của ông Trump kết thúc.

Đại sứ Fazli cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Araghchi diễn ra trong bối cảnh Iran muốn tái định hình vị thế ngoại giao sau cuộc xung đột gần đây với Mỹ và Israel, thay vì chỉ phản ứng bằng các biện pháp quân sự hoặc chiến thuật ngắn hạn.

"Trong quá trình quản lý giai đoạn hậu chiến, Iran không chỉ dựa vào các phản ứng tạm thời mà còn tìm cách định hình lại lập trường ngoại giao thông qua việc hợp tác với các đối tác chiến lược. Trung Quốc không nhìn nhận cuộc khủng hoảng từ góc độ gây áp lực lên Iran, mà từ quan điểm kiềm chế chiến tranh và ngăn chặn sự sụp đổ của an ninh khu vực", IRNA dẫn lời ông Fazli.

Liên quan đến eo biển Hormuz, quan chức Iran lưu ý rằng, các biện pháp an ninh của Iran tại tuyến đường thủy mang tính phòng thủ chứ không phải chống lại hoạt động thương mại.

CNN trước đó đưa tin Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về sự cần thiết của một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, hai bên đã thảo luận về tình hình khu vực cũng như các nỗ lực của Islamabad nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Tehran. Pakistan hiện được xem là một trong những bên trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.