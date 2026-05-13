Tổng thống Mỹ Trump lên đường đến Trung Quốc, nói không cần Bắc Kinh giúp trong vấn đề Iran

TPO - Phát biểu trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không nghĩ mình cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh với Iran, ngay cả khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài ngày càng giảm sút và Tehran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Nhà Trắng, lên đường đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông đã có cuộc trò chuyện với các phóng viên trước khi lên trực thăng Marine One. Sau đó, ông sẽ đến Trung Quốc trên chuyên cơ Không lực Một, và dự kiến sẽ có các cuộc gặp vào ngày 14 - 15/5.

Trung Quốc đã thể hiện rõ lập trường phản đối chiến tranh, đôi khi gây áp lực ngầm lên đối tác thương mại Iran. Tuy nhiên, Bắc Kinh phần lớn đã tránh bị lôi kéo vào cuộc xung đột.

Trước chuyến thăm của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tăng cường kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp mở lại eo biển Hormuz, nơi từng vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu mỏ của thế giới trước khi chiến tranh bùng phát.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn trước khi bắt đầu chuyến thăm, Tổng thống Trump khẳng định, Washington không cần sự hỗ trợ của Bắc Kinh.

“Hai bên có rất nhiều điều cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt”.

“Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào đối với Iran. Chúng tôi sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không”, ông Trump nói.

Cuộc gặp sắp tới sẽ là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên kể từ khi lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Busan (Hàn Quốc) vào tháng 10/2025.

Đây là lần thứ hai ông Trump đến Trung Quốc trên cương vị tổng thống. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ đến Mỹ vào cuối năm nay.

Ngoài vấn đề chiến tranh, chính quyền Mỹ nhấn mạnh rằng thương mại sẽ là chủ đề hàng đầu được thảo luận, với việc Tổng thống Trump tìm kiếm một loạt các thỏa thuận và hợp đồng kinh doanh.

Tổng thống Trump đã mời nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông trong chuyến đi, bao gồm cả Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, người trước đây từng đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.

Hai bên dự kiến sẽ tìm cách tránh xung đột về các vấn đề kinh tế, sau khi đạt được thỏa thuận “đình chiến thương mại” vào tháng 10/2025.

Tháng trước, Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 50% đối với Trung Quốc sau khi có báo cáo rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị giao một lô hàng hệ thống phòng không mới cho Iran. Sau đó, ông rút lại lời đe dọa vì "nhận được sự đảm bảo bằng văn bản từ Trung Quốc rằng nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho Tehran".

Vài ngày sau, ông Trump nói rằng Hải quân Mỹ đã chặn một tàu Trung Quốc chở một “món quà” cho Iran. Cả hai bên đều không đưa ra thêm chi tiết về vụ việc.

