Xã hội

Hà Nội - Vientiane là đầu tàu tiên phong về hợp tác địa phương

Bình Giang

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Lào, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane, giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển; giữa chiến lược với hành động cụ thể.

screen-shot-2026-05-12-at-94635-pm.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: TTXVN

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane, giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển; giữa chiến lược với hành động cụ thể.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt năm 2026 là năm mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho hai nước là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa nhân dân hai nước, hai thủ đô.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Vientiane phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trên tinh thần “đồng chí, anh em”, Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với thủ đô Vientiane, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan hai thủ đô cần chủ động, quyết liệt hơn; cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể. Rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết; tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như: kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo… bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc và quyết tâm chính trị cao, quan hệ Hà Nội - Vientiane sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm, ủng hộ giúp đỡ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho đất nước và nhân dân Lào nói chung và Đảng, chính quyền và nhân dân thủ đô Vientiane nói riêng.

Đồng chí Athsaphangthong Siphandone báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Vientiane thời gian gần đây; tình hình hợp tác giữa Vientiane với các địa phương của Việt Nam; bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp, chân thành, ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình hình hợp tác giữa Vientiane với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là với Hà Nội.

Đồng chí Athsaphangthong Siphandone khẳng định, Thành ủy Vientiane sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bình Giang
#Lào #Việt Lào #Việt Nam và Lào #Hà Nội và Vientiane #Quan hệ Việt Lào #Hợp tác địa phương

