Thông báo gây bão mạng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lý do tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 dù ban đầu từ chối. Bên cạnh anh, nhiều cái tên gây chú ý khác cũng góp mặt trong phiên bản Anh tài năm 2026.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nhân tố gây chú ý nhất trong đợt thứ 3 công bố nghệ sĩ tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Sau 2 giờ thông báo, bài ảnh về nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận hơn 12.000 lượt tương tác, nhiều nhất là biểu tượng mặt cười cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Khán giả tỏ ra thích thú bởi nam nhạc sĩ biết cách pha trò, tếu táo trong những câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận là Anh tài mùa 2.

Những năm gần đây, Nguyễn Văn Chung có những sáng tác bùng nổ, điển hình là Viết tiếp câu chuyện hòa bình hút tỷ lượt nghe, tên tuổi phủ sóng không gian mạng. Bên cạnh đó, nhạc sĩ có kho tàng hit với các ca khúc gắn liền với thế hệ 8X, 9X như Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Em luôn ở trong tâm trí anh, Vầng trăng khóc, Mộng thủy tinh, Ngồi bên em, Nhật ký của mẹ… là tác giả của 300 ca khúc thiếu nhi.

Xác nhận trở thành Anh tài mùa 2, Nguyễn Văn Chung nói anh bất ngờ, vui và trân trọng. Ban đầu, anh từ chối vì lo về năng lực, phải cân nhắc nhiều điều từ công việc đến cuộc sống. Sau khi làm việc với ê-kíp và được thuyết phục, anh trút bỏ được nỗi canh cánh trong lòng và quyết định tham gia.

“Năm qua, tôi may mắn nhận được nhiều tình cảm hơn từ khán giả, có thêm nhiều cơ hội, hợp đồng hơn. Tôi cũng trở thành sinh viên nhạc viện với lịch học chính quy. Quan trọng hơn, tôi sống cùng con trai nên luôn lo lắng không thể dành thời gian cho con trong một khoảng thời gian dài nếu tham gia chương trình. Quá nhiều điều để suy nghĩ và đắn đo. Ê-kíp đã thấu hiểu, động viên và hứa hỗ trợ để tôi cân bằng mọi thứ. Tôi thật lòng muốn nắm lấy cơ hội này để được cùng làm nhạc, học hỏi, biểu diễn cùng anh em nghệ sĩ”, Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nhạc sĩ cho hay đã theo dõi mùa 1 và hứng thú với chương trình, song đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Anh biết bản thân chưa có gì nổi bật ngoài năng lực sáng tác nhưng muốn bước đến ranh giới của chính mình.

“Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ nhiều thử thách, tôi muốn xem bản thân có thể đi xa đến đâu. Tôi biết mình chưa giỏi ở nhiều mặt, nhưng sẵn sàng học hỏi, hết mình và đồng hành cùng các anh tài khác”, nam nhạc sĩ cho biết.

Bên cạnh Nguyễn Văn Chung, các nghệ sĩ khác được thông báo trong đợt ba gồm Vương Anh Tú, Tùng Mint, Hoàng Rob và ca sĩ gen Z Hà An Huy.

Trước đó, nhiều cái tên gây xôn xao khi xác nhận tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 như MC “Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng, ca sĩ Đông Hùng, Huỳnh Lập, Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa…

MC Đinh Tiến Dũng được giới thiệu với cái tên "Dũng DT". Anh hài hước chia sẻ: "Tôi đã tò mò và tìm hiểu về chương trình, chợt thấy đây là chương trình rất rực rỡ và vận động nhiều, hết sức phù hợp với người ở lứa tuổi trung niên hướng nội như tôi, nên đã mạnh dạn viết đơn xin tham gia. Đến hôm nay đã có thông tin 'trúng tuyển' nên khoe mọi người".

Anh nói đã có tuổi nên tự xếp vào diện "Gai đôi" (Gai đôi cột sống - PV), cách nói hài hước lấy từ tên fandom "Gai con" của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Dự kiến chương trình có hơn 30 người tham dự với nhiều đổi mới, nhỏ nhất là nghệ sĩ mới 24 tuổi. Mùa 1, show mời 33 Anh tài, nhỏ nhất là HuyR, 29 tuổi thời điểm đó.