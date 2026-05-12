Phiên xét xử vụ án mạng gây rúng động liên quan hai diễn viên

Trạch Dương

TPO - Phiên xét xử sơ thẩm vụ án mạng gây rúng động Đài Loan (Trung Quốc) khép lại với việc diễn viên Lý Uy bị tuyên một năm 10 tháng tù, vợ anh nhận mức án một năm 8 tháng tù treo vì liên quan vụ bạo hành dẫn đến cái chết của một nữ tín đồ.

Ngày 12/5, Tòa án quận Đài Bắc mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mạng xảy ra tại tịnh xá ở Đài Loan (Trung Quốc), tuyên phạt diễn viên Lý Uy một năm 10 tháng tù giam và vợ anh một năm 8 tháng tù, liên quan hành vi gây thương tích dẫn đến chết người. Cả hai được hoãn thi hành án trong 5 năm sau khi đạt thỏa thuận hòa giải với gia đình nạn nhân.

Theo phán quyết, nhà văn Vương Ôn (tên thật Vương Giang Chân) là chủ mưu trong vụ việc, lĩnh mức án 12 năm tù giam. Nhiều đồng phạm nhận án từ một năm 6 tháng đến 10 năm tù với các tội danh đồng phạm gây thương tích dẫn đến chết người hoặc tiếp tay phạm tội.

Vụ án gây rúng động showbiz và dư luận Đài Loan (Trung Quốc) từ đầu năm 2025, sau khi cảnh sát điều tra cái chết bất thường của bà Thái - một tín đồ theo tổ chức tôn giáo này suốt hơn 20 năm. Theo cáo trạng, bà Thái tham gia phụ trách kế toán và xử lý tài chính cho tịnh xá nhưng bị cho là có sai sót trong việc quản lý tài sản và các vấn đề nội bộ.

Tòa xác định Vương Ôn nhiều lần tổ chức buổi “thảo luận”, thực chất là hình thức công kích tinh thần và bạo hành tập thể tín đồ phạm lỗi. Nạn nhân thường bị bao vây, ép quỳ, lăng mạ và có thể bị đánh đập.

Lý Uy và vợ bị tuyên án trong vụ giết người chấn động ở Đài Loan, Trung Quốc.

Tối 23/7/2024, bà Thái bị điều đi để “thảo luận”. Vương Ôn yêu cầu bà quỳ xuống xin lỗi ơn trên, trong khi nhiều tín đồ liên tục kéo, đẩy, ép quỳ, đá và hành hung khiến bà ngã quỵ nhiều lần vì kiệt sức. Một số người còn kéo lê nạn nhân trên nền đất.

Sau khi bà Thái bị thương nặng và bất tỉnh, nhóm người trong tịnh xá không lập tức đưa đi cấp cứu mà tiếp tục bàn bạc cách đối phó với cơ quan điều tra. Nạn nhân bị dùng băng dính cố định lên xe đẩy rồi đưa trở lại tịnh xá. Rạng sáng hôm sau, khi phát hiện bà không còn phản ứng, họ vẫn trì hoãn gọi cấp cứu trong nhiều giờ.

Kết quả pháp y cho thấy bà Thái tử vong do nhiều chấn thương toàn thân, dẫn đến tiêu cơ vân và tổn thương thần kinh sau thời gian dài bị bạo hành.

Theo phán quyết, Lý Uy không trực tiếp tham gia nhưng có mặt tại hiện trường, sau đó bàn bạc cách che giấu vụ việc. Nam diễn viên ban đầu nhiều lần phủ nhận liên quan và không hợp tác điều tra. Chỉ đến khi cơ quan chức năng thu được các đoạn ghi âm cùng lời khai từ những người liên quan, anh mới đổi lời khai và cung cấp thông tin về diễn biến đêm xảy ra vụ án.

Hội đồng xét xử cho biết sau khi bị truy tố, Lý Uy và vợ chủ động hòa giải, bồi thường cho gia đình nạn nhân và thành khẩn khai báo. Gia đình bà Thái cũng xác nhận vợ chồng nam diễn viên thể hiện thiện chí nên chấp nhận đề nghị giảm nhẹ hình phạt và án treo.

Lý Uy sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ đầu những năm 2000 với vai trò ca sĩ và diễn viên. Anh từng là gương mặt quen thuộc của dòng phim thần tượng qua các tác phẩm như Sợi dây chuyền định mệnh, Khoảnh khắc ngọt ngào, Sân bóng tình yêu hay Kiss of the Toast. Trong giai đoạn phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) phát triển mạnh khắp châu Á, Lý Uy được đánh giá có ngoại hình điển trai và lượng người hâm mộ đông đảo.

Những năm gần đây, nam diễn viên gần như rút khỏi showbiz, chuyển sang kinh doanh đồ cổ, trà đạo và tập trung nghiên cứu Phật pháp. Anh sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng. Sau khi Lý Uy bị điều tra, nhiều đồng nghiệp cũ bày tỏ bất ngờ. Một số người cho biết tính cách nam diễn viên thay đổi đáng kể trong nhiều năm qua, dần tách biệt khỏi giới giải trí và dành phần lớn thời gian cho sinh hoạt tôn giáo.

