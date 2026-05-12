[Clip] TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất

TPO - Công an TPHCM vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước. Từ thực tế nhiều công dân bị nước ngoài bắt giữ và trục xuất, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ pháp luật nước sở tại, tuyệt đối không tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, lao động “chui” hoặc sử dụng giấy tờ giả.

Clip Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất.

Ngày 12/5, Công an TPHCM cho biết Tổ công tác của Công an TP vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đồng thời triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ số công dân nói trên ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Công an TPHCM, đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân bị nước ngoài trục xuất trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2026, hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất, trao trả về TPHCM, chủ yếu từ Hoa Kỳ và Campuchia.

Công an thu thập thông tin của những người bị trục xuất.

Nhiều quốc gia hiện tăng cường kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan cư trú, lao động trái phép và sử dụng giấy tờ không hợp pháp. Không ít công dân Việt Nam do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ và buộc trục xuất về nước.

Công tác tiếp nhận không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất thủ tục bàn giao mà còn bao gồm nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Lực lượng chức năng đã chủ động liên hệ thân nhân, hỗ trợ đăng ký cư trú, cấp giấy tờ tùy thân, hướng dẫn thủ tục hành chính; đồng thời phối hợp hỗ trợ y tế và bố trí nơi ở tạm thời đối với các trường hợp khó khăn.

Trong đợt tiếp nhận này, một công dân có tiền sử bệnh động kinh, sức khỏe không bảo đảm đã được Tổ công tác phối hợp lực lượng y tế Công an TPHCM nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhằm ổn định tình trạng sức khỏe.

Đối với các trường hợp không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không có người bảo lãnh, Công an TPHCM sẽ phối hợp UBND phường, công an địa phương và Sở Y tế TPHCM hỗ trợ đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, sinh hoạt tạm thời.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM đề nghị thân nhân các công dân bị trục xuất nhưng chưa liên hệ được với người thân khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn thủ tục bảo lãnh, hỗ trợ công dân sớm ổn định cuộc sống.

Công an TPHCM cũng khuyến cáo người dân trước khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch hoặc định cư cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của quốc gia sở tại; tuyệt đối không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động “chui”, sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Theo cơ quan chức năng, việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật của nước sở tại không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của mỗi cá nhân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.