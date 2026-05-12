Huế lập tổ kiểm tra làm rõ vụ khai thác 40ha rừng

Ngọc Văn

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế vừa thành lập tổ kiểm tra vụ khai thác rừng keo tại khoảnh 3, tiểu khu 166 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương.

Ngày 12/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho biết, Giám đốc Sở này vừa ký quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương quản lý, thuộc địa phận phường Phú Bài.

Huế lập tổ kiểm tra vụ khai thác rừng keo chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý tại khu vực rừng thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương. Ảnh minh họa

Theo quyết định do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế Nguyễn Đình Đức ký, tổ công tác do ông Đinh Công Bình - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế - làm tổ trưởng, cùng nhiều thành viên thuộc Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường, UBND phường Phú Bài và các đơn vị liên quan.

Tổ kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng đối với diện tích 39,85 ha tại khoảnh 3, tiểu khu 166.

Cùng với đó, tổ công tác sẽ rà soát, xác minh hiện trạng rừng trong phạm vi diện tích này theo bản đồ kết quả theo dõi diễn biến rừng được UBND TP. Huế công bố tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 14/2/2026 về hiện trạng rừng năm 2025.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ xác định trách nhiệm quản lý, sử dụng đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương và các bên liên quan; làm rõ nguồn gốc vốn đầu tư trồng rừng, các thủ tục khai thác rừng, đồng thời đề xuất hướng xử lý tài sản trên đất, xử lý vi phạm pháp luật đất đai và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.

Đường lâm sinh được mở giữa phục vụ khai thác cây keo tại khoảnh 3, tiểu khu 166 khi chưa có đủ cơ sở, hồ sơ pháp lý.

Theo quyết định, tổ kiểm tra phải báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý về Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế trước ngày 15/5.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các tiểu khu 166, 167 và 174 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phát hiện tại khoảnh 3, tiểu khu 166 xảy ra hoạt động khai thác rừng keo.

Diện tích rừng đã bị chặt hạ ghi nhận khoảng 5,2 ha. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hoạt động khai thác chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, trong đó chưa có phương án khai thác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương đã lập biên bản, yêu cầu Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Dâu - Đầy thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương dừng ngay hoạt động khai thác; đồng thời bố trí lực lượng theo dõi hiện trường, làm việc với các bên liên quan và chờ chỉ đạo xử lý từ cơ quan có thẩm quyền.

#TP. Huế #khai thác rừng #Nam Sông Hương #tiểu khu 166 #Sở Nông nghiệp Môi trường #rừng keo #kiểm lâm #hồ sơ pháp lý #ông Nguyễn Đình Đức #Ban quản lý #rừng phòng hộ

