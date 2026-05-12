Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XIV sẽ diễn ra tại Ninh Bình

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XIV năm 2026. Hội thao sẽ diễn ra tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 25 - 27/6/2026 với 3 môn thi đấu gồm: Cầu lông, Bóng bàn và Pickleball.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND) vừa ban hành Kế hoạch số 90/KH-VKSTC ngày 11/5/2026 về việc tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XIV năm 2026.

Theo kế hoạch, Hội thao sẽ diễn ra tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 25 - 27/6/2026, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2026).

Hội thao được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời khích lệ cán bộ tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối tượng tham gia Hội thao là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; trong đó, người lao động phải có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên và làm việc tại đơn vị tối thiểu 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký thi đấu.

Hội thao gồm 3 môn thi đấu là Cầu lông, Bóng bàn và Pickleball với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ; chia theo các nhóm độ tuổi phù hợp.

Mỗi cơ quan, đơn vị thành lập 1 đoàn vận động viên tham gia, gồm: Đoàn Cơ quan VKSND Tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, 34 đoàn VKSND cấp tỉnh, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, Báo Bảo vệ pháp luật được giao chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thao bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng điều lệ, kế hoạch chi tiết và các tiểu ban phục vụ nhằm bảo đảm Hội thao thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Trước đó, 13 lần Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân đã diễn ra thành công tốt đẹp.