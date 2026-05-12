Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

FIFA siết luật, bài đá phạt góc của Arsenal hết cửa tại World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - FIFA vừa phát đi thông điệp đanh thép tới 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 về việc thắt chặt kỷ luật trong các tình huống cố định. Cụ thể, các trọng tài sẽ được chỉ thị đặc biệt để nhận diện và thổi phạt những hành vi cố tình vây ráp, tì đè hoặc hạn chế tầm hoạt động của thủ môn ở các pha đá phạt hoặc phạt góc.

g6ttbv3xkaazeqw.jpg

Những pha cản trở thủ môn đã xuất hiện ngày một nhiều ở Ngoại hạng Anh. Arsenal thường xuyên áp dụng chúng và hưởng lợi với những tình huống ghi bàn từ phạt góc. Tâm điểm tranh luận đến trong trận West Ham hòa Arsenal 1-1 vào cuối tuần qua, khi thủ môn David Raya bị tác động trong pha bóng Arsenal thủng lưới.

Trọng tài đã không công nhận bàn thắng nhưng nhiều ý kiến đặt câu hỏi ngược lại rằng tại sao khi nhiều tình huống tương tự đã xảy ra thì các trọng tài lại làm ngơ. Để đội ngũ cầm cân nảy mực được nhất quán trong khâu ra quyết định, FIFA đang vào cuộc.

Pascal Zuberbühler, điều phối viên của Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật FIFA tại World Cup sắp tới, thừa nhận cần phải giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp bóng ở các quả phạt góc “ngay từ đầu giải đấu”. “Đây là một xu hướng, đúng vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng tại World Cup, chúng ta có những trọng tài giỏi nhất và các trọng tài sẽ đóng vai trò quan trọng trong các tình huống này”. ông nói.

var-1.jpg
FIFA sẽ phạt nặng những pha tiểu xảo với thủ môn tại World Cup 2026

“Việc ra quyết định là rất khó khăn cho các trọng tài vì một pha phạm lỗi nhỏ với thủ môn giữa rất nhiều cầu thủ xung quanh, và rất khó quan sát. Nhưng tôi rất, rất tin tưởng rằng FIFA có những trọng tài giỏi nhất và chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này một cách tốt nhất”.

Đây được xem là động thái trực diện nhằm ngăn chặn xu hướng va chạm thể lực quá mức mà Arsenal tiên phong áp dụng rất thành công tại Premier League những mùa giải qua. Sự trỗi dậy của các chuyên gia dàn xếp đá phạt như Nicolas Jover tại Arsenal đã biến những quả phạt góc thành vũ khí hủy diệt, nhưng cũng tạo ra những kịch bản tranh cãi nảy lửa.

FIFA lo ngại rằng nếu không kiểm soát từ sớm, các trận đấu tại World Cup 2026 sẽ bị xé nát bởi những pha tranh chấp không đáng có và thời gian bóng chết bị kéo dài do trọng tài xem VAR. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng VAR để rà soát các lỗi kín, trọng tài chính sẽ có quyền rút thẻ vàng trực tiếp cho những cầu thủ cố tình tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực 5m50.

Đặng Lai
#world cup 2026 #fifa #arsenal #phạt góc #luật bóng đá #thủ môn #tin bóng đá #tiểu xảo #Ngoại hạng Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe