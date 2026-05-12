Rơi điểm trước Leeds, Tottenham đối diện nguy cơ rớt hạng

Tiểu Phùng

TPO - Dẫn bàn sớm nhờ siêu phẩm của Mathys Tel nhưng Tottenham không giữ được chiến thắng khi để Leeds cầm hoà 1-1 trong cuộc đối đầu vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Dominic Calvert-Lewin phá lưới Tottenham trên chấm 11m

Trước trận đấu này, Leeds với 43 điểm đã chắc suất trụ hạng trong khi Tottenham cần giành trọn 3 điểm để nới rộng cách biệt với 3 đội cuối bảng. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công ngay khi nhập cuộc.

Tuy nhiên, Leeds không có vẻ gì chơi buông chân và đã kiên cường phòng thủ. Dù kiểm soát bóng tới 69% nhưng trong cả hiệp 1, hàng tấn công Tottenham gặp khó khăn với việc tiếp cận khung thành đối phương.

Phải bước sang hiệp 2, thế bế tắc của trận đấu mới được khai thông. Xuất phát từ quả phạt góc bị phá ra do Pedro Porro thực hiện, Mathys Tel đã thực hiện một cú dứt điểm cực căng từ rìa vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, đưa Tottenham vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng tưởng như sẽ mở ra chiến thắng cho Tottenham khi Leeds tấn công không thực sự mạnh mẽ. Tuy nhiên phút 72, Ethan Ampadu ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm với Tel, dẫn đến quả phạt penalty cho đội khách.

Trên chấm 11m, Dominic Calvert-Lewin không lỡ cơ hội đánh bại Kinsky, cân bằng tỷ số trận đấu. Những nỗ lực trong thời gian còn lại của Tottenham không đem lại hiệu quả, 2 đội rời sân với tỷ số hoà 1-1.

Kết quả này khiến cho cuộc đua ở 2 vòng cuối của Tottenham vẫn căng thẳng và đầy may rủi. Trên bảng xếp hạng, Tottenham hiện hơn đội xếp thứ 18 Westham 2 điểm.

#Ngoại hạng Anh #Tottenham Hospur #Westham #Leeds #vòng 36 Ngoại hạng Anh

